17:55 (мск), источник: Известия

Самолет совершил незапланированную посадку в Сургуте из-за плохой погоды

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Ноябрьска в Новый Уренгой, совершил незапланированную посадку в аэропорту Сургута из-за плохой погоды. Об этом 26 февраля сообщала Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании Utair по маршруту Ноябрьск — Новый Уренгой по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что на рейс зарегистрирован 121 пассажир. Самолет вылетит в Новый Уренгой, предварительно, утром 27 февраля.

Всем пассажирам предоставляется гостиница, питание и напитки, уточнили в транспортной прокуратуре. За соблюдением авиакомпанией требований законодательства также установили контроль.

Ранее в этот день самолет, следующий из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо на борту. После приземления воздушное судно было дозаправлено, после чего оно отправилось по маршруту.

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