Самолет совершил незапланированную посадку в Сургуте из-за плохой погоды

«В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании Utair по маршруту Ноябрьск — Новый Уренгой по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что на рейс зарегистрирован 121 пассажир. Самолет вылетит в Новый Уренгой, предварительно, утром 27 февраля.
Всем пассажирам предоставляется гостиница, питание и напитки, уточнили в транспортной прокуратуре. За соблюдением авиакомпанией требований законодательства также установили контроль.
Ранее в этот день самолет, следующий из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо на борту. После приземления воздушное судно было дозаправлено, после чего оно отправилось по маршруту.