Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан находится в 7 км от города Северо-Курильска. Шлейф от столба пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался.
«Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — уточнили в МЧС.
Ранее, 16 февраля, на Эбеко был отмечен пепловый выброс высотой 3 км. Последствий не отмечено.
Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.