09:05 (мск), источник: Известия

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир днем во вторник выбросил столб пепла на высоту 3 км над уровнем моря, сообщила 27 февраля пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Вулкан находится в 7 км от города Северо-Курильска. Шлейф от столба пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался.

«Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — уточнили в МЧС.

Ранее, 16 февраля, на Эбеко был отмечен пепловый выброс высотой 3 км. Последствий не отмечено.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

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