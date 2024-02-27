Магнитные бури: когда в марте 2024-го ждать неблагоприятные дни
И как к ним подготовиться.
И как к ним подготовиться.
Для метеозависимых людей дни магнитных бурь становятся настоящим испытанием на прочность. Когда на Солнце происходят вспышки и когда до Земли доходят их последствия, человек с таким недугом может страдать от головных болей, усталости, скачков давления и упадка сил.
В течение марта 2024 года прогнозируется несколько периодов Солнечной активности, которая повлияет на Землю.
Так, наиболее проблемный период ожидается 9 и 10 марта. В эти даты произойдет самая мощная вспышка, которая может повлиять даже на здоровых людей. Пик магнитной бури придется на 03:00 10 марта, набирая силу до 18:00. После 21:00 она пойдет на спад. В эти дни нужно постараться минимизировать физическую активность и потреблять больше воды.
Магнитные бури средней силы пройдут
Также слабые магнитные бури прогнозируются на
Как подготовиться к магнитным бурям и минимизировать их негативное влияние на здоровье? Для этого специалисты рекомендуют следовать следующим правилам:
Чаще бывайте на свежем воздухе. Это поможет справиться с мигренями и головными болями без таблеток.
Держите необходимые лекарства при себе. Также рекомендуется быть рядом с человеком, который может вызвать скорую или оказать первую помощь при ухудшении состояния здоровья. Особенно это важно для людей с гипертонией, нестабильным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оградите себя от стрессовых ситуаций. Желательно не нервничать в период магнитных бурь и избегать любых конфликтов.
Пересмотрите рацион питания. В дни солнечной активности рацион должен состоять из легкоусваиваемой пищи. Также лучше отказаться от острого, соленого, жареного и копченого.
Исключите вредные привычки. К ним относится курение, употребление спиртных напитков и кофе.
Оградите себя от гаджетов. Держите телефон подальше от себя, а вместо просмотра телевизора слушайте музыку.
Что касается неблагоприятных дней, то в марте самым худшим из них считается 25 марта — день Полнолуния в Весах. Луна окажет максимальное влияние на людей и в принципе все живое на Земле. Некоторые астрологи называют такие даты Днем искушений, так как люди не могут справиться со своими желаниями, совладать с эмоциями, реагируют на все бурно. Из-за этого в обществе возрастает риск конфликтов и даже драк. Могут наблюдаться и резкие скачки артериального давления, а также обостряться хронические заболевания.
Ранее врач рассказал о пяти спасительных средствах, которые помогут во время мощных магнитных бурь.
Анна Морозова