18:04 (мск), источник: Lenta.Ru

На Земле началась магнитная буря

Три мощнейших вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле, сообщают «Метеовести».

Источник: NASA

Вспышки вошли в пятерку самых сильных, произошедших с начала 25-го солнечного цикла, то есть с декабря 2019 года. Специалисты отметили, что группа солнечных пятен уже преодолела линию Земля-Солнце и в настоящее время смещается к восточному краю солнечного диска, при этом часть солнечного вещества «зацепила» Землю.

Характеризующий уровень возмущений геомагнитного поля коэффициент Кр после 6:00 утра по московскому времени превысил отметку в четыре единицы, и магнитосфера перешла в слабо возмущенное состояние. Коэффициент достиг отметки в пять единиц более чем через три часа, что означает, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Специалисты отметили, что в настоящее время на Земле проходит первая магнитная буря с начала 2024 года. При этом прогнозы не подразумевают ее усиления. Напротив, ожидается, что буря в скором времени прекратится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее метеозависимым россиянам во время магнитных бурь посоветовали не пренебрегать лекарствами, которые они пьют на постоянной основе, а также не есть соленого или жирного.

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