01:25 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал холодную погоду на юге азиатской части России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Смещение антициклона к югу со среды будет обуславливать температуру ниже климатической нормы на юге азиатской части России, а на севере страны — выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Со среды будет необычная ситуация, когда на юге азиатской части страны существенно холоднее, чем на севере», — сказал он, отметив, что это связано со смещением антициклона к югу, который будет обуславливать холодную погоду на юге азиатской части России, и принесет теплые воздушные массы из Атлантики на север.

Метеоролог рассказал, что на юге Западной Сибири температура будет ниже нормы на 7−9 градусов, а на юге Средней Сибири до конца рабочей недели — на 6−10 градусов ниже нормы. На юге Дальневосточного федерального округа с 28 по 29 февраля температура на 9−10 градусов также будет ниже нормы, в Забайкальском крае до конца недели — на 6−9 градусов ниже нормы, в Амурской области — на 6−7 градусов ниже нормы, в Камчатском крае — на 7−10 градусов ниже нормы.

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«А вот на севере температура супер высокая. Вчера в Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса. На юг закачивается очень теплый воздух, там температура на 12−16 градусов выше нормы. Это касается Ямала, Салехарда и даже севера Якутии. И в течение всей этой недели вот такая ситуация будет сохраняться», — добавил Вильфанд.

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