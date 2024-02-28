03:49 (мск), источник: ТАСС

На Чукотке в марте можно будет наблюдать полутеневое затмение Луны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полутеневое затмение Луны произойдет 25 марта, в России его можно будет наблюдать на Чукотском полуострове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источник: AP 2023

Событие доступно для наблюдений из большей части Европы, Северо-Восточной Азии, с большей части территорий Австралии, Африки, а также из Северной Америки, Южной Америки, Тихого океана, Атлантики, Арктики и Антарктиды.

«С территории России полутеневое лунное затмение 25 марта фактически видно не будет. В момент наибольшей полутеневой фазы Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове. Но и там можно будет увидеть только потемнение южного края диска Луны. Из Москвы никакие части затмения не будут видны, так как Луна в это время будет находиться за горизонтом», — уточнили астрономы.

Затмение, при котором Луна пройдет через северную часть полутени Земли, продлится с 7:53 до 12:32 мск. Наибольшая фаза (0,956) будет наблюдаться в 10:13 мск — южный край Луны потемнеет, что будет заметно невооруженным глазом. Яркость всего ее диска в это время также уменьшится, но он останется освещенным.

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«[Затмение будет] очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли, оставаясь в ее полутени», — пояснили в планетарии.

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