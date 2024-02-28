Когда весна придёт, не знаю. Устойчиво теплая погода начнется в апреле

А как же глобальное потепление? Разве не логично в связи с изменениями климата предположить, что начало реальной весны должно не отодвигаться от 1 марта, а приближаться к нему? Да и что, собственно, считать началом весны?
Как отмечают учёные, в последние десятилетия климат стал очень «нервным». Это проявляется в большом количестве экстремальных погодных явлений (ураганы, смерчи, ливни, засухи). Температурные качели в начале весны — из того же ряда.
По данным европейских специалистов, начало весны в Северном полушарии за последние 40 лет сдвинулось в среднем на 8 дней.
Теперь потепление и таяние снега начинается не в конце марта, как было раньше, а в середине. Об этом говорят данные спутниковых наблюдений Европейского космического агентства. Учёные сравнили карты покрытых снегом областей в 1970—1980-е годы и в наши дни. По моменту схода снега и появления листвы на деревьях определили фактическое время начала весны.
По словам профессора географического факультета МГУ метеоролога Дарьи Гущиной, дата перехода через 0 (то есть начало климатической весны) за последние 20 лет в наших широтах сдвинулась лишь на 1−2 дня в зависимости от региона.
«Потепление, которое мы ассоциируем с весной, связано не только (и даже не столько) с астрономическими причинами (Земля весной поворачивается к Солнцу Северным полушарием. — Ред.), сколько с переносами воздушных масс, — объясняет заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов. — Так, в Центральной России, например в Москве, весна в последние годы, наоборот, часто запаздывала, и зима захватывала чуть ли не весь март».
Причина, скорее всего, в том, что из-за глобального потепления изменились траектории движения циклонов, определяющих климат, в том числе в нашей стране. Раньше они двигались в основном с запада на восток, редко отклоняясь на север и юг и принося нам тёплый воздух Атлантики. Сейчас же циклоны всё чаще «бегают» с севера на юг и с юга на север, и вторжения холодных арктических масс в средние широты весной, а то и летом стали делом заурядным.
Нынешней зимой было поставлено немало рекордов — и по температурным показателям, и по интенсивности снегопадов и высоте сугробов. Кстати, самыми высокими они бывают как раз в конце февраля — начале марта.
Роман Вильфанд считает, что с сугробами и холодной погодой мы распрощаемся не скоро: «Погода будет неоднородная, с резкими колебаниями температуры. В марте очень вероятно её понижение до —10°С. Более того, у каждого из нас есть своё представление о начале весны: для одних это тёплая погода, для других — сход снега или взлом льда на реках, для третьих — “грачи прилетели”. Скажем, в Москве ледоход на реках начинается в конце марта — начале апреля. Сход снега с полей — тоже в первой декаде апреля. Грачи прилетают в третьей декаде марта. Так что весна начинается с апреля».
А может, ориентироваться не на календарную весну, а на астрономическую? Её начало приходится на день весеннего равноденствия. В этом году он выпадает на 20 марта (дата является «плавающей» между 19 или 21 марта, поскольку солнечный год строго не совпадает с календарным). С этого момента день становится длиннее ночи, и, по мнению Дарьи Гущиной, имеет смысл привязываться именно к этой дате.
«То, что после 20 марта становится теплее, физически объяснимо, — говорит она. — Днём земля прогревается солнцем, а ночью выхолаживается. Если день короче ночи (осенью и зимой), поверхность земли теряет больше тепла, чем получает. Температура понижается. А когда день становится длиннее, земля начинает получать больше тепла — и температура постепенно повышается».
Есть ещё и понятие климатической весны. Она наступает, когда фактическая среднесуточная температура воздуха переходит через отметку 0.
«Это строго метеорологическое определение весны. В Центральной России такая средняя дата перехода через ноль — 28 марта. То есть раньше третьей декады марта ждать весну не стоит, — предупреждает Дарья Гущина. — Хотя в последние годы происходит много отклонений в ту и другую сторону: например, в марте теплеет раньше срока, но в апреле снова холодает. Так, в 2022 году горнолыжные склоны в Подмосковье работали до 15 апреля».
Веками народ сам пытался прогнозировать, будет ли весна ранней или поздней, стремительной или затяжной, ориентируясь на приметы. Несколько лет назад российские метеорологи проверили многие из них (связанные не только с весной) и пришли к выводу, что доверять стоит лишь двум. Первая касается низко летающих птиц — это, дескать, к дождю. Действительно, перед дождём влажность воздуха увеличивается и крылья насекомых намокают, что заставляет их снижаться. А следом снижаются и охотящиеся на них птицы.
Вторая примета: если на закате солнце красное, завтра будет погожий день, а если белёсое — жди непогоду. Это объясняется тем, что красный цвет свидетельствует об однородном состоянии атмосферы, а оно сулит хорошую погоду.
«Большинство примет сложно использовать: страна у нас огромная, и приметы не обязаны работать повсеместно, — утверждает Александр Кислов. — Разве что “черёмуховые холода” в Центральной России бывают, и то не всегда. Объяснение тут такое: в иные годы циклоны с Атлантики приходят всю весну, а в их тыловой части движутся холодные воздушные массы, которые вторгаются на нашу территорию. Время прихода последнего такого циклона совпадает с цветением черёмухи в мае».
Что же посоветовать тем, кто хочет точно знать, наступила весна или нет? К примеру, следить за облаками.
«В последние десятилетия в весенний сезон стало появляться больше кучевых облаков и, как следствие, выпадать больше ливневых дождей, — говорит заместитель директора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. — Такие облака можно считать признаком прихода весны».
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То, что после 20 марта становится теплее, физически объяснимо: Днём земля прогревается Солнцем, а ночью выхолаживается. когда день становится длиннее, земля получает больше тепла и температура повышается.