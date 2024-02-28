Небо позеленело над российским регионом
Небо над Мурманской областью ночью в среду, 28 февраля, окрасилось в зеленый цвет благодаря северному сиянию.
Небо над Мурманской областью ночью в среду, 28 февраля, окрасилось в зеленый цвет благодаря северному сиянию.
На опубликованных кадрах видно сияние, окрашенное в различные оттенки ярко-зеленого цвета. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал сияние косвенным подтверждением прошедшей вчера на Земле слабой магнитной бури.
К магнитной буре класса G1 во вторник, 27 февраля, привели три сильнейшие вспышки на Солнце. Они вошли в пятерку самых сильных вспышек с конца 2019 года. Буря прошла на планете первый раз с начала 2024 года. Согласно прогнозам, она не должна была усиливаться, напротив, ожидалось, что буря прекратится в скором времени после начала.