Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников

«До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности», — сказал он после старта ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2−4.
С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но «благодаря коллегам из Роскосмоса нехватку информации удалось практически устранить. “Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем”, — добавил он.
Шумаков подчеркнул, что «Метеор-М» № 2−4 оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет спутнику видеть сквозь облака, проводить мониторинг акватории морей и океанов, в частности — Северного морского пути, участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, а также выполнять экологические задачи.
Запуск «Метеора-М» № 2−4 стал первым с Восточного и третьим с российских космодромов в 2024 году.