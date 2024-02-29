11:37 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Природный пожар в Техасе признали вторым по величине за всю историю штата

Губернатор штата ввел чрезвычайное положение в 60 округах.

Лесной пожар в округе Хатчинсон, получивший название Smokehouse Creek, охватил более 200 тыс. га. Он признан вторым по величине за всю историю наблюдений в штате Техас, о чем сообщает CNN.

Пожар пока не удалось локализовать и существует вероятность того, что огонь распространится дальше. Жители близлежащих районов эвакуированы, в Техасе введен режим ЧП.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самым крупным лесным пожаром стал пожар в районе города Амарилло. В 2006 году он уничтожил более 360 тыс. га земли.

Сейчас площадь техасских пожаров в 11 раз превышает территорию американской столицы Вашингтон. Пострадали или полностью уничтожены огнем сотни домов и строений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лесные пожары — опасное, но в контролируемых условиях полезное мероприятие. Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского и Колумбийского университетов, они значительно снижают риск разрушительных последствий огня на многие годы.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»