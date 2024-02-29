Природный пожар в Техасе признали вторым по величине за всю историю штата
Губернатор штата ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Губернатор штата ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Лесной пожар в округе Хатчинсон, получивший название Smokehouse Creek, охватил более 200 тыс. га. Он признан вторым по величине за всю историю наблюдений в штате Техас, о чем сообщает CNN.
Пожар пока не удалось локализовать и существует вероятность того, что огонь распространится дальше. Жители близлежащих районов эвакуированы, в Техасе введен режим ЧП.
По данным службы лесного хозяйства Техаса, самым крупным лесным пожаром стал пожар в районе города Амарилло. В 2006 году он уничтожил более 360 тыс. га земли.
Сейчас площадь техасских пожаров в 11 раз превышает территорию американской столицы Вашингтон. Пострадали или полностью уничтожены огнем сотни домов и строений.
Лесные пожары — опасное, но в контролируемых условиях полезное мероприятие. Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского и Колумбийского университетов, они значительно снижают риск разрушительных последствий огня на многие годы.
Олеся Маевская