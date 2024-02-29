В Техасе бушующий природный пожар перекинулся на Оклахому
Массивный лесной пожар Smokehouse Creek, бушующий в американском штате Техас, перешел на часть Оклахомы, власти США эвакуируют жителей. Об этом 29 февраля сообщил телеканал CNN.
Массивный лесной пожар Smokehouse Creek, бушующий в американском штате Техас, перешел на часть Оклахомы, власти США эвакуируют жителей. Об этом 29 февраля сообщил телеканал CNN.
По состоянию на полдень среды огонь сжег почти 31,6 тыс. акров (около 13 тыс. га) в Оклахоме. Также сгорели несколько домов.
C момента начала пожара в понедельник, 26 февраля, огнем уничтожено около 850 тыс. (343 тыс. га) территории. Пожар стал вторым по величине в истории Техаса.
Накануне, 28 февраля, в Техасе объявили чрезвычайное положение из-за природных пожаров. Количество округов, в которых введено чрезвычайное положение, может увеличиться, так как в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая, сухая и ветреная погода.
Из-за пожаров завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex, расположенный в Техасе, был вынужден приостановить работу. Сотрудники производства были эвакуированы.