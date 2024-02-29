14:04 (мск), источник: Известия

В Техасе бушующий природный пожар перекинулся на Оклахому

Массивный лесной пожар Smokehouse Creek, бушующий в американском штате Техас, перешел на часть Оклахомы, власти США эвакуируют жителей. Об этом 29 февраля сообщил телеканал CNN.

Источник: Reuters

По состоянию на полдень среды огонь сжег почти 31,6 тыс. акров (около 13 тыс. га) в Оклахоме. Также сгорели несколько домов.

C момента начала пожара в понедельник, 26 февраля, огнем уничтожено около 850 тыс. (343 тыс. га) территории. Пожар стал вторым по величине в истории Техаса.

Накануне, 28 февраля, в Техасе объявили чрезвычайное положение из-за природных пожаров. Количество округов, в которых введено чрезвычайное положение, может увеличиться, так как в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая, сухая и ветреная погода.

Из-за пожаров завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex, расположенный в Техасе, был вынужден приостановить работу. Сотрудники производства были эвакуированы.

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