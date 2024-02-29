Суставы ломит: почему на них так сильно влияет погода
И почему во время штормов появляются боли в голове.
И почему во время штормов появляются боли в голове.
Когда надвигается шторм и падает атмосферное давление, некоторые люди, страдающие мигренями, жалуются на ухудшение симптомов. Также при такой погоде дискомфорт ощущают пациенты с артритом и фибромиалгией: у них возникают сильные боли в суставах и мышцах.
Несмотря на десятилетия исследований, многое о влиянии погоды на организм до сих пор остается неизвестным. Некоторые ученые и вовсе не обнаружили связь между усилением симптомов хронических заболеваний и штормами.
Как пишет National Geographic, есть несколько предположений о том, как все же погода влияет на здоровье и как предотвратить ее негативное влияние на организм.
Мигрень — неврологическое заболевание, сопровождающееся сильными головными болями, головокружениями, чувствительностью к свету и звукам, тошнотой и рвотой.
Невролог Ян Хоффман из Королевского колледжа Лондона говорит, что на самом деле нет четкой связи между погодой и мигренью. Известны десятки причин, которые могут являться триггерами головных болей — от плохого сна до отмены кофеина и изменений в распорядке дня. Они увеличивают вероятность усиления симптомов недуга, поэтому нет гарантии, что обострение заболевания связано с приближающимся ливнем.
Биологический механизм, связывающий атмосферное давление с мигренью, также неясен.
Согласно результатам исследования на грызунах, изменения в давлении могут повышать активность в определенных областях головного мозга. Другие же теории связывают эти атмосферные явления с сужением кровеносных сосудов, что замедляет приток крови к мозгу, усугубляя головные боли.
Что с этим делать: чтобы пережить непогоду, Хоффман советует делать все возможное, в том числе соблюдать рацион питания, высыпаться и практиковаться в управлении стрессом. По словам невролога, это вряд ли полностью остановит мигрень, но точно изменит ситуацию в лучшую сторону.
Хизер Букири, ревматолог и доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, говорит, что примерно две трети ее пациентов с воспалительными заболеваниями суставов, такими как артрит и волчанка, испытывают боли в суставах, связанные с погодой.
По словам Букири, существует несколько теорий, объясняющих, почему изменения атмосферного давления могут вызывать боли в суставах. Согласно одной из них, это происходит из-за того, что промежутки между суставами представляет собой замкнутое пространство со слегка отрицательным давлением. Поэтому любое изменение в атмосферном могут привести к расширению или сужению этого промежутка, вызывая боль.
Что с этим делать: Букири советует поддерживать сухость и тепло дома, а также заблаговременно принимать обезболивающие препараты для облегчения симптомов. Также ревматолог рекомендует больше двигаться в дни непогоды.
Патрисия Бест, кардиолог и специалист по ишемическим заболеваниям в Медицинском и научном колледже клиники Майо, говорит, что атмосферное давление оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания.
Так, в одном из исследований изучались люди, совершающие пешие прогулки на большой высоте, где давление обычно ниже. Там ощущаются физиологические изменения, в том числе повышение кровяного давления и вязкости крови, а также повышение давления на легочные артерии.
Перепады температуры также влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. В жару среди пациентов с такими заболеваниями смертность увеличивается в 2,2 раза, а в холод — в 9,1 раз. Ученые связывают это с тем, что организму сложнее адаптироваться к морозам.
Низкие температуры приводят к сужению кровеносных сосудов в руках и ногах, поскольку кровь направляется к более важным органам, таким как мозг. Повышается кровяное давление, кровь сгущается, что увеличивает вероятность сердечного приступа. В это же время из-за жары сердце работает гораздо усерднее, так как перекачивает больше крови к коже.
Бест говорит, что падение атмосферного давления сопровождается нехваткой кислорода. Это заставляет работать сердце интенсивнее, чтобы доставлять кислород к мышцам и органам.
Что с этим делать: эксперты советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями находиться в тепле в холодную погоду и соблюдать осторожность при поездке в районы, расположенные на большой высоте. Тело, конечно, привыкнет к низкому атмосферному давлению, но для этого нужно подождать пару дней, прежде чем состояние стабилизируется.
На состояние здоровье также могут влиять магнитные бури. Специалист рассказала, как легче перенести эти явления метеозависимым людям.
Анна Морозова