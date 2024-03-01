01:52 (мск), источник: ТАСС

Синоптики прогнозируют дефицит осадков в марте в некоторых регионах России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дефицит осадков прогнозируется в нечерноземных областях Центрального федерального округа (ЦФО), некоторых регионах Сибири, Урала и Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Reuters

«Дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской и Московской областях, в нечерноземной части центра европейской России», — сказал он, отметив, что количество осадков ниже нормы также прогнозируется в северной половине Приволжского федерального округа, в западных регионах Татарстана.

Кроме того, дефицит осадков ожидается и на юге Иркутской области, в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, на территории Еврейского автономного округа, на юге Хабаровского края, а также по всему Приморью и Сахалину, рассказал метеоролог. «И еще территории с дефицитом осадков — это север Красноярского края, север Якутии и Чукотка», — добавил он.

«Это долгосрочный прогноз, поэтому это не значит, что каждый день не будет осадков. В каждом регионе есть своя норма месячного количества осадков, и прогнозируется, что их количество будет заметно меньше нормы», — пояснил Вильфанд.

При этом избыток осадков в течение марта прогнозируется в Астраханской, Мурманской областях и на севере Архангельской области. Кроме того, избыточные осадки зацепят «очень большой регион», это северный Урал, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, а также большая часть Красноярского края и Томской области.

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