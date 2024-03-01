В Союзе дачников объяснили, что выгоднее — купить рассаду или вырастить самим

Он провёл сравнение на рассаде перцев. В одной упаковке стоимостью около 150 рублей находится примерно 30 семян, из которых практически все успешно прорастают и становятся готовыми для посадки саженцами. Таким образом, самостоятельное выращивание одного куста перцев обходится примерно в пять рублей. Однако если купить уже готовый куст перцев на рынке весной, его стоимость составит 30−50 рублей за штуку. Следовательно, если вы решите вырастить 50 или 100 саженцев, вы переплатите значительную сумму денег. Тем более на начальном этапе культура не требует удобрений или особого ухода: нужны только хорошее освещение и своевременный полив. А многие культуры и вовсе обходятся без использования удобрений, отметил Чаплин.
Многие садоводы ориентируются на лунный календарь при посеве рассады. Так ли это нужно на самом деле и какие культуры можно посеять уже в марте, читайте в материале Life.ru.