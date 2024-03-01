13:06 (мск), источник: Life.ru

В Союзе дачников объяснили, что выгоднее — купить рассаду или вырастить самим

Опытные дачники предпочитают самостоятельно выращивать рассаду, а вот молодые садоводы покупают готовые семена или саженцы в питомниках. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил Life.ru, какой вариант выгоднее и как не остаться без хорошего урожая.

Источник: Freepik

Он провёл сравнение на рассаде перцев. В одной упаковке стоимостью около 150 рублей находится примерно 30 семян, из которых практически все успешно прорастают и становятся готовыми для посадки саженцами. Таким образом, самостоятельное выращивание одного куста перцев обходится примерно в пять рублей. Однако если купить уже готовый куст перцев на рынке весной, его стоимость составит 30−50 рублей за штуку. Следовательно, если вы решите вырастить 50 или 100 саженцев, вы переплатите значительную сумму денег. Тем более на начальном этапе культура не требует удобрений или особого ухода: нужны только хорошее освещение и своевременный полив. А многие культуры и вовсе обходятся без использования удобрений, отметил Чаплин.

Опытные садоводы рекомендуют: рассаду нужно закалять сразу после появления всходов, чтобы она не растягивалась и была устойчивой к заморозкам. Процесс простой: за две недели до высадки в грунт необходимо начать выносить контейнеры на улицу, приоткрывая форточку или балкон. Крепкая и закалённая рассада, выращенная самостоятельно, легко приживётся на грядке и выдержит перепады температуры.

Никита Чаплин
председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Многие садоводы ориентируются на лунный календарь при посеве рассады. Так ли это нужно на самом деле и какие культуры можно посеять уже в марте, читайте в материале Life.ru.

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