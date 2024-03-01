«Роскосмос» пообещал улучшение качества прогнозов погоды

Как уточнили в холдинге, новый спутник получил многозональное сканирующее устройство малого разрешения, позволяющее проводить круглосуточную съемку Земли в видимом и инфракрасном диапазонах, аппаратуру температурного и влажностного зондирования земной атмосферы и комплекс для измерения солнечной активности.
В компании пообещали рост надежности получения данных наземными станциями Росгидромета. «Так мы улучшим качество составления прогнозов погоды в региональном и глобальном масштабах, сможем дать новые оценки трансформациям климатических процессов», — заявили в РКС.
Ранее генеральный директор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин сообщил, что радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР) российского гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2−4 усовершенствовали.
Космический аппарат «Метеор-М» № 2−4 был запущен 29 февраля с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
Спутник вместе с попутной нагрузкой — еще 18 малыми космическими аппаратами — успешно выведены на орбиты.