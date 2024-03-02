05:31 (мск), источник: Известия

Синоптики предупредили о небольших осадках в Москве 2 марта

Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона 2 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −6.

В Московской области днем прогнозируют от −1 до +4 градусов, ночью похолодает до −9.

Ожидается восточный ветер со скоростью 4−9 м/с.

Атмосферное давление составит 759−760 мм ртутного столба.

Ранее, 1 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели температура в Москве может опуститься до −10 и ниже.

28 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что начало марта в центральных регионах России обещает быть теплым. По его словам, до конца недели температурных скачков и сильных снегопадов не ожидается.

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