Синоптики предупредили о небольших осадках в Москве 2 марта
Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона 2 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона 2 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −6.
В Московской области днем прогнозируют от −1 до +4 градусов, ночью похолодает до −9.
Ожидается восточный ветер со скоростью 4−9 м/с.
Атмосферное давление составит 759−760 мм ртутного столба.
Ранее, 1 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели температура в Москве может опуститься до −10 и ниже.
28 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что начало марта в центральных регионах России обещает быть теплым. По его словам, до конца недели температурных скачков и сильных снегопадов не ожидается.