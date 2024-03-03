Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

«В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 — минус 9, после полудня минус 2 — плюс 3», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется.
«Минимальная температура составит минус 1 — минус 6, в разгар дня минус 1 — плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра», — добавил Тишковец.