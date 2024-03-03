15:10 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов — такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта | Источник: © РИА Новости

«В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 — минус 9, после полудня минус 2 — плюс 3», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется.

«Минимальная температура составит минус 1 — минус 6, в разгар дня минус 1 — плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра», — добавил Тишковец.

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