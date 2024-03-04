10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли в начале марта проветривать укрытые цветы?

Эксперт изложил последовательность освобождения от зимней защиты.

Источник: РИА "Новости"

Март — месяц противоречивый, и многие дачники вполне справедливо относят его к месяцам зимним, вопреки формальной принадлежности. Но тем не менее чередование оттепелей и заморозков учащается, и у владельцев цветников наступает непростое время: надо следить за тем, чтобы посадки и не замерзли, и не взопрели. Как оптимизировать этот процесс?

Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:

— Слишком торопиться со снятием укрытий — особенно с роз и клематисов — конечно же, не следует. Да и с проветриванием надо быть предельно осторожным, чтобы не пошли прахом все усилия, предпринятые прошлой осенью.

Следите за погодой. Март коварен тем, что даже при небольшом плюсе и отсутствии облачности, то есть формальных признаках оттепели, открывать растения для проветривания опасно. Любой, даже слабый ветерок, кроме чисто южного, может сделать так, что цветы элементарно подмерзнут, а этого надо всячески избегать.

Поэтому для проветривания надо выбирать дни, когда температура воздуха будет явно выше +5, а еще лучше +7 градусов, при полном отсутствии ветра. Следите, чтобы снег извне не попал внутрь укрытия: потом это может обернуться ненужным повышением влаги, что, в свою очередь, повышает риск и выпревания, и появления гнилей.

Если снег в цветнике — а это вполне возможно — сошел полностью на нет, а прогноз не сулит в ближайшие дни сколь-либо обильных снегопадов, то, в принципе, можно снять верхний слой укрытия. Но не более. Еловый лапник или иные, примененные вами средства, типа усиленной мульчи и т. п., надо оставить — они должны оставаться до той поры, пока ночные температуры не перейдут в плюсовые и не оттает почва — хотя бы до минимальных положительных значений.

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