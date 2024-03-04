Вильфанд прогнозирует в Москве на 8 марта температуру воздуха ниже нормы

«На 8 марта температура будет ниже многолетних значений примерно на 2 градуса, это все-таки февральская погода, она будет суровее чем в “мужской” праздник», — сказал он.
В ночь на понедельник в Москве температура составит минус 7−9 градусов, по области — до минус 13 градусов. Дневные температуры плюс 1−3 градуса, в Подмосковье — до плюс 4 градусов, погода будет облачная, но с частыми прояснениями и преимущественно без осадков. Кроме того, в понедельник и вторник жителям Москвы и Подмосковья «нужно быть бдительнее» из-за прогнозирующейся гололедицы, отметил Вильфанд.
«Уже со вторника влияние будет оказывать антициклон с востока и выраженный антициклон над Скандинавией», — сказал он, отметив, что Москва окажется между двумя антициклонами из-за чего в течение недели прогнозируется повышенное давление. По словам метеоролога, из-за влияния двух антициклонов воздушные массы будут перемещаться с севера и юго-востока, ветер будет слабый, а направление — переменным, температурный фон «существенно не изменится». В ночь на вторник ночные температуры будут в диапазоне 6−11 градусов ниже нуля, днем — плюс 1−3 градуса, также возможны небольшие осадки.
«В среду вновь изменится циркуляция, воздух будет поступать с сервера, поэтому не только ночные, но и дневные температуры будут отрицательные», — рассказал Вильфанд. В ночь на среду температура будет 7−12 градусов ниже нуля, днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по области — до минус 5. «Наиболее значительное похолодание прогнозирует в четверг, это будет самый холодный день недели», — добавил он, отметив, что холодные воздушные массы будут перемещаться с севера и северо-востока, поэтому ночные температуры опустятся до минус 10−15 градусов, дневные — минус 1−5 градуса, что соответствует нормам января.
Вильфанд рассказал, что ночные температуры в пятницу прогнозируются на уровне 7−12 градусов ниже нуля, а дневные от нуля до минус 3 градусов. В выходные дни температура начнет постепенно повышаться, ночью 2−7 градусов ниже нуля, а днем — около нуля. «Давление начнет постепенно повышаться, поэтому будет облачно и временами небольшие осадки», — заключил он.