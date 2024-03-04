Могут ли оштрафовать дачника за отсутствие на участке огнетушителя?
Почему правила не всегда действуют в сторону ужесточения.
Почему правила не всегда действуют в сторону ужесточения.
Вступившие в силу новые штрафные санкции против владельцев дач коснулись, естественно, и противопожарной безопасности. Отныне жестче регламентированы разведение открытого огня, процедура приготовление шашлыков и сожжения ненужного мусора. А что касательно собственно дачного дома? Ведь в свое время дачнику вменялось в обязанность иметь на участке специальную бочку с водой и огнетушитель. Как обстоят с этим дела сейчас? Разбираемся с экспертами.
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Ну, справедливости ради скажем, что бочка с водой была предписана местными, в рамках СНТ и дачных кооперативов, регламентами — федерального законодательство на сей предмет не существовало. Новые же, недавно вступившие в силу «Правила противопожарного режима Российской Федерации» прямо гласят, что дачник вовсе не обязан иметь дома или на участке и в любом другом строении ни бочки с водой, ни огнетушителя. Поэтому штрафовать за отсутствие того же огнетушителя никто не будет. Да, иметь средства пожаротушения рекомендуется, но именно рекомендуется, а не предписывается. При этом перечень таковых средств также не регламентирован и остается на усмотрение владельца участка. Но при этом руководство СНТ обязано иметь на территории товарищества противопожарные посты, оборудованные огнетушителями, баграми, ящиками с песком, топорами, а равно противопожарный водоем.
Комментирует инженер Михаил Кудряшов:
— Относительная либерализация данных правил, не обязывающая дачника обзаводиться огнетушителем, связана с практическим опытом. Увы, но единственный путь погасить пожар в дачном доме — это вовремя заметить возгорание. Пропущен этот момент — быть беде. Когда загорается обшивка дома или кровля, то шансы побороть пожар с помощью огнетушителя фактически равны нулю. Поэтому огнетушители только рекомендуются и их наличие — дело добровольное. Помимо них, пожарные инспекторы теперь чаще всего рекомендуют установку датчиков, реагирующих на повышение температуры или задымление. У них автономный источник питания, а главное — звуковая сигнализация, что позволяет принимать меры даже в отсутствие хозяина дома. К таким советам лучше прислушаться.