На юге Приморья впервые зафиксирован огненный смерч
В Хасанском округе Приморского края, где из-за увеличения числа ландшафтных пожаров и их площадей введен особый противопожарный режим, отмечен случай огненного смерча.
В Хасанском округе Приморского края, где из-за увеличения числа ландшафтных пожаров и их площадей введен особый противопожарный режим, отмечен случай огненного смерча.
На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что вихрь из темного дыма приближается к одному из домов и какой-то мужчина спасается бегством. Утверждается, что события происходили в поселке Провалово, входящем в Барабашевское сельское поселение Хасанского округа.
«Огненный смерч, или огненный торнадо, ранее не фиксировали в Приморье», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе. По ее словам, в том районе, где появился смерч, ветер достигал порывами всего 2,3 м/с.
Помимо Хасанского округа особый противопожарный режим сегодня введен также на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.
«Необходимо принять все меры по запрещению палов, разведению костров в этих муниципалитетах, выявлению нарушителей противопожарного режима и привлечению их к ответственности. Вся эта работа должна вестись во взаимодействии с главами территорий, органами пожарного надзора и внутренних дел», — заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
По данным ГУ МЧС по Приморью, за минувшие выходные на территории Хасанского муниципального округа зафиксировано свыше 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью более 3000 га.
Алексей Чернышев, Владивосток