13:39 (мск), источник: РБК

Камни раздавили грузовики и уничтожили дорогу в Перу. Видео

В перуанской провинции Уарочири на горном серпантине огромные камни разбили несколько автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камнепад сошел на 97-м километре Центрального шоссе в районе Сан-Матео.

На кадрах, которые засняли на видеорегистратор автомобиля, видно, как первый камень раздавливает грузовик, ехавший впереди. Второй пробивает дыру в дороге. Третий падает на автомобиль, с которого велась съемка.

Во время происшествия пострадавших не было, сообщили местные власти, пишет местное издание.

 Высокопоставленная чиновница из Австрии объяснила переезд в Россию
Сообщения о взрывах: что произошло в Феодосии
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»