Какие растения считаются первоцветами?
Традиционно считается, что весна наступает не 1 марта, а в тот день, когда ты впервые в этом году увидел подснежники.
Традиционно считается, что весна наступает не 1 марта, а в тот день, когда ты впервые в этом году увидел подснежники.
Первыми цветами, которые распускаются на всей территории России, считаются подснежники, рассказали aif.ru в Рослесинфорге. За ними появляются крокус и пролеска, хохлатки и анемоны, на месяц позже — мускари.
«Первые первоцветы появляются в южных регионах — на Кавказе и в Краснодарском крае, — объяснили лесные специалисты. — Найти подснежник в Сочи случается уже в середине февраля. Волна первоцветов начинает двигаться по всей России от юга к северу. В Центральной полосе, Сибири и на Дальнем Востоке пик появления ярких цветочных ковров в лесах приходится на март-апрель. В Арктике тоже растут первоцветы, практически те же, что и везде: подснежники, примулы, хохлатки, мускари, ветреницы. Но там их время придет ближе к концу мая».
На Алтае в конце апреля цветет маральник — этот эндемик покрывает горы и темные хвойные леса нежно-лиловыми коврами. С середины апреля в хвойных и смешанных лесах Сибири распускается еще один местный первоцвет — кандык сибирский, внешне он похож на дикую лилию.
Многие из первоцветов внесены в Красную книгу, за их сбор, хранение, продажу и покупку человека оштрафуют на 5 тыс. рублей, предупреждают в Рослесинфорге. Отличить особо охраняемое растение от более распространенного подвида может только опытный ботаник, поэтому мастера лесных дел рекомендуют просто не трогать эти цветы. К тому же на их стеблях часто встречаются клещи — переносчики опасных инфекций. Еще первоцветы — источник пыльцы и нектара, которые очень нужны насекомым-опылителям. Если их лишить этого источника питания, может случиться настоящее локальное экологическое бедствие: опылять растения будет просто некому и на будущий год видовое разнообразие заметно сократится.