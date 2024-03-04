В регионах Поволжья и Предуралья прогнозируют холодные ночи местами с заморозками

«В Пермском крае под влиянием малоподвижной фронтальной зоны ожидаются снегопады, а волну похолодания можно ожидать в конце недели. В итоге в среднем за неделю температура воздуха ожидается близкой к норме, на севере — чуть ниже нормы, количество осадков ожидается немного меньше нормы», — рассказали в пермском Центре геоинформационных систем.
По данным синоптиков, в Прикамье в ночь на 5 марта ожидаются существенные снегопады на севере и востоке края, в Перми же пройдет небольшой снег, ночью и днем столбики термометров покажут −1…-4 градуса. Существенное похолодание ожидается в Прикамье в ночь на 6 марта, когда температура воздуха на юге региона опустится до −13…-18 градусов, а в Перми — до −15 градусов. В ночь на 7 марта, по данным специалистов, холоднее всего будет на востоке края — до −20 градусов и ниже, днем с запада начнет поступать более теплый воздух, и температура воздуха повысится до −4…-9 градусов по краю и до −5…-7 градусов в Перми. В выходные дни, 8—10 марта, в Прикамье ожидаются снегопады, температура воздуха будет близкой к климатической норме — до −3…-8 градусов, на севере и востоке края — на 2−4 градуса холоднее, однако в самом конце недели все же ожидается существенное похолодание.
На территории Удмуртии в течение короткой рабочей недели местами возможен небольшой снег, ночью и утром 6 и 7 марта в отдельных районах прогнозируется туман, сообщили в удмуртском Гидрометцентре. В предстоящую ночь температура воздуха составит −1…-6 градусов, днем 5 марта от −3 до +2 градусов, 6 марта в регионе резко похолодает ночью до −16 градусов, в северных районах до −19, а днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. В ночь на 6 марта похолодает до −22 градусов, а днем температура воздуха повысится до −3…-8 градусов. По предварительному прогнозу, в праздничные дни температурный фон повысится, временами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.
В Кирове в ночь на 6 и 7 марта ожидается похолодание до −13…-16 градусов, днем воздух будет прогреваться до −3…-6 градусов, осадков не ожидается. В Чувашии 5—6 марта ожидается облачная с прояснениями погода, днем будет идти небольшой снег, сообщает Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 5 марта температура будет подниматься до +1 градуса, 6 марта прогнозируется от 0 до −5 градусов, по ночам ожидается похолодание до −12 градусов.
По информации ульяновского гидрометцентра, в начале недели территория региона по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона. Сохранится сухая малооблачная погода с умеренными морозами в ночные часы и дневными оттепелями. В ночь на 5 марта, согласно прогнозам, ожидается похолодание до −17 градусов, днем 5 марта температура повысится до 0…-5 градусов. В ночью на 6 марта ожидается до −14 градусов, днем 6 марта потеплеет до −1…-6 градусов. В ближайшие сутки осадков не ожидается, небольшой снег возможен местами днем 6 марта.
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в республике воздух прогрелся до +1 градуса, в горных районах температура поднялась до +6 градусов. При этом ночью температура воздуха опустится до −16 градусов. На ближайшие три дня ожидаются заморозки ночью и до −6 градусов днем. В целом в регионе в марте среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются около нормы.
По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале недели, 4—5 марта, ночью ожидается от −7 градусов до −12 градусов, 4 марта в низких районах при прояснениях до −18 градусов. Днем температуры будут повышаться до −3…+1 градуса, существенных осадков не прогнозируется.
О проблеме неочищенных крыш и непроходимых тротуаров
С наступлением оттепелей в регионах ПФО остро встала проблема неочищенных крыш и непроходимых тротуаров. По информации Центра управления регионом Чувашской Республики, в феврале по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в 10 раз возросло число жалоб на неочищенные от наледи крыши. В Чебоксарах состояние кровель остается одной из наиболее актуальных проблем после прошедших снегопадов, написал в своем Telegram-канале глава города Денис Спирин. По его словам, обращения жителей по поводу наледи решаются «одним днем».
Губернатор Кировской области Александр Соколов еще в начале прошлой недели поручил очистить крыши домов в регионе. Сегодня на оперативном совещании Соколов обратил внимание коллег на то, что «снег не только на крышах многоквартирных домов лежит, но и на нежилых зданиях — офисных, производственных, торговых». Глава региона поручил активнее работать с собственниками таких зданий. При этом в Кирове, где в выходные температура воздуха поднималась до +1 градуса и вновь прошли снегопады, на тротуарах образовалась «снежная каша».
В Ульяновске солнечная погода привела к образованию проталин вблизи зданий. На дорогах стали появляться огромные лужи, которые с опасением преодолевают автолюбители и стараются обойти пешеходы.
В Самарской области прогнозируют туманы. В регионе объявили желтый уровень опасности. По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, ночью и в первой половине дня 5 марта местами в западных и центральных районах региона также ожидается туман, ухудшение видимости до 500 м и менее и изморозь.
Тем временем в Саратовской области уже назвали сроки паводка. Как сообщили в правительстве Саратовской области, начало весеннего паводка в регионе ожидается 15—25 марта. В зоны возможного подтопления могут попасть до 107 населенных пунктов, расположенных в 24 районах. Губернатор поручил профильным ведомствам и главам районов заранее подготовиться к половодью — провести ревизию гидротехнических сооружений, организовать дежурство спасателей и при необходимости пункты временного размещения, предусмотреть места лодочных переправ.