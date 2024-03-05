В Подмосковье заявили, что весеннее половодье ожидается выше нормы

«По предварительному прогнозу, весеннее половодье на территории области в 2024 году ожидается выше нормы. Среди городских округов с паводко-опасными реками повышенное внимание — Луховицам, Красногорску, Истре, Дмитровскому и Можайскому», — говорится в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что снега выпало рекордное количество, есть угроза подтопления. «У нас традиционно есть уязвимые территории, прежде всего — Луховицы. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине. Должны быть проактивные и предупредительные мероприятия», — привела пресс-служба слова Воробьева.
Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов основными рисковыми реками назвал Оку в городских округах Серпухове, Кашире, Коломне, Луховицах и Москву в городском округе Коломне, а также Клязьму в Орехово-Зуевском городском округе. «Ожидаем вскрытие льда во второй половине марта. Основные направления контроля — выход из берегов больших и малых рек, затопление или подтопление СНТ (садово-огороднические некоммерческие товарищества) и ДНТ (дачные некоммерческие товарищества), подтопление дорог», — добавил Фирсов.
В пресс-службе уточнили, что для контроля ситуации на дорогах проводятся специальные мероприятия: подготовка техники для откачки воды, расчистка кюветов и водопропускных труб, вывоз снега вблизи подтоплений, создание укрепительных сооружений и другие. Общая группировка сил и средств ГУ МЧС по Московской области на период весеннего паводка составляет более 24 тыс. человек, до 7 тыс. единиц техники, до 300 плавсредств и 14 единиц авиационной техники.
«По 2023 году определены наиболее сложные точки — 22 СНТ в 14 муниципалитетах. Главам даны поручения устранить выявленные причины подтопления», — отметили в пресс-службе.