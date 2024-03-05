Рекорды обновятся. Учёные назвали три региона, где будет адская жара
Где-то станут более интенсивно таять ледники, что приведёт к затоплению прибрежных территорий. Где-то будут гореть леса, а где-то — свирепствовать тропические циклоны.
Где-то станут более интенсивно таять ледники, что приведёт к затоплению прибрежных территорий. Где-то будут гореть леса, а где-то — свирепствовать тропические циклоны.
Всемирная метеорологическая организация признала 2023 год самым тёплым за всю историю наблюдений. Он запомнится множеством температурных рекордов. Но уже в начале 2024-го учёные предупредили, что наступивший год, скорее всего, станет ещё более жарким.
На днях китайские климатологи назвали три региона Земли, где стоит ожидать рекордных температур в этом году. Причина — в природном явлении Эль-Ниньо, которое «проснулось» в середине прошлого года и теперь будет набирать силу.
О прогнозе китайских метеорологов написало британское издание Daily Mail, а научная статья опубликована в журнале Scientific Reports. По мнению учёных, сильнее всего от жары в этом году пострадают жители стран Бенгальского залива, Филиппин и бассейна Карибского моря. До июня 2024 года там с 90%-й вероятностью возможны новые рекорды температур у поверхности.
Исследователи рассматривают два сценария. При умеренном в указанных регионах температура на максимуме будет на 1 выше средних показателей последних десятилетий. При сильном она поднимется на 1,2 °C выше этого значения. Но 0,2 °C — разница несущественная. Хуже то, что последствия проявятся в других регионах планеты. Среди таковых учёные называют Аляску, Амазонку и Южно-Китайское море. Там рекордные значения будут превышены на 2,4 °C.
На Аляске из-за этого станут более интенсивно таять ледники и вечная мерзлота, что будет способствовать повышению уровня моря и затоплению прибрежных территорий. А в бассейне Амазонки резко возрастёт риск лесных пожаров.
Нагревание поверхностных вод океана (того же Карибского моря) приведёт к усилению тропических циклонов, которые станут более продолжительными и разрушительными в прибрежных районах.
Причиной предстоящей адской жары и температурных рекордов учёные называют Эль-Ниньо — погодный режим в экваториальной части Тихого океана, где раз в несколько лет меняется температура течений. Это природное явление охватывает гигантскую территорию, поэтому способно влиять на климат в разных регионах планеты в течение года. Суть Эль-Ниньо в том, что нагретые поверхностные воды смещаются к востоку Тихого океана и усиливают потепление климата, где-то провоцируя засухи, а где-то — экстремальные осадки.
Климатологи считают Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «малыш, мальчик») одним из ключевых факторов, определяющих погоду и многочисленные волны жары, прокатившиеся по миру в прошлом году. Как раз в середине 2023 года началась очередная фаза этого природного явления, и процесс пошёл очень быстро. Продлиться он может не только в нынешнем году, но и в следующем. Так что стоит ожидать усиления волн жары и других экстремальных погодных явлений.
Как раз чтобы выяснить, как Эль-Ниньо повлияет на локальные скачки температуры, китайские метеорологи и разработали модель, оценивающие эти последствия. Она выявляла разницу между средними температурами 1951—1980 годов и предстоящего периода — с июля 2023-го по июнь 2024-го.
«Сильные явления Эль-Ниньо могут привести к быстрому повышению глобальной средней температуры поверхности, потенциально превысив предпочтительный целевой показатель Парижского соглашения в 1,5 °C за короткий период», — пишут исследователи в своей статье.
Раз Эль-Ниньо влияет на климат в разных регионах Земли, стоит ли опасаться последствий жителям России? Чего ждать нам?
«Эль-Ниньо влияет в основном на Южное полушарие, причём не только температурой, но и распределением осадков. Как раз из-за Эль-Ниньо в прошлом году было поставлено столько рекордов средней температуры по земному шару, — объясняет климатолог Алексей Кокорин. — Что касается России, то нам хватает того потепления, которое идёт под воздействием усиления парникового эффекта. Эль-Ниньо нас не затрагивает. Дело в том, что наша страна находится в другой атмосферной ячейке — всего их на планете шесть. Россия расположена слишком далеко от экваториальной зоны Тихого океана».
Климатолог подчёркивает, что беспокоиться стоит жителям Индонезии, Перу или, например, Калифорнии. На них Эль-Ниньо окажет влияние. Но Россия находится в противоположной части планеты, и до нас его отголоски доходят слабо.
Но это не значит, что в 2024 году у нас не будет волн жары. Как уже отмечено, на климатические процессы в России действуют другие механизмы, прежде всего — усиление парникового эффекта. У нашей страны, во-первых, очень большая площадь суши, а над ней потепление идёт быстрее, чем над океаном, а, во-вторых, огромные северные просторы, а Арктика нагревается значительно быстрее других регионов Земли, что давно не является секретом.
«На территории России потепление происходит более чем в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Этот рост будет продолжаться и дальше, — считает и. о. директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик Владимир Семёнов. — Поэтому к новым температурным рекордам нам нужно привыкать. Они будут обновляться регулярно».