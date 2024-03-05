Горнолыжные склоны теряют большую часть снега
Это связано с климатическим кризисом.
Это связано с климатическим кризисом.
Если этой зимой, катаясь на горнолыжных склонах, люди могли наблюдать обилие снега, то вскоре такая картина останется только воспоминанием. Как пишет The Guardian, эпоха большого количества снежного покрова уже прошла из-за климатического кризиса.
Так, только в США лыжная индустрия потеряла более пяти миллиардов долларов за последние два десятилетия. Это произошло из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Новое исследование ученых показало, что снегопады на горных хребтах стали более редкими. В предыдущих работах специалисты установили, что сейчас во многих местах осадки выпадают в виде дождя, а не снега.
Из-за сложившейся ситуации лыжный сезон в США сократился на пять-семь дней за последние 50 лет. Также пострадали и склоны во Франции, Боснии и Австрии. Там из-за отсутствия снега на горах закрылось множество курортов.
Специалисты спрогнозировали, что к 2050 году при дальнейшем повышении температуры планеты вследствие сжигания ископаемого топлива горнолыжные сезоны сократятся на 14−33 дня. И это произойдет даже в том случае, если человечество сможет сократить выбросы в атмосферу и разработать передовые методы производства снега.
Ученые предупреждают, при бездействии к середине столетия из-за ухудшения условий катания на лыжах будет потеряно два месяца в году.
Недостаток снега не только лишает людей горнолыжных сезонов, но и создает серьезную угрозу для важнейшего резервуара воды, который питает реки и ручьи весной тающим снежным покровом.
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Анна Морозова