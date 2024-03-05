Американские города начали быстрее уходить под воду
Это показали снимки спутников.
Это показали снимки спутников.
Ученые из Технологического института Вирджинии выяснили, что крупные города на восточном побережье США уходят под воду. При этом скорость оказалось выше, чем считалось ранее. Об этом пишет LiveScience.
Анализ спутниковых снимков, сделанных с 2007 по 2020 год, показал, что земля под Нью-Йорком, Балтимором, Норфолком и другими крупными населенными пунктами уходила под воду со скоростью от одного до двух миллиметров в год. Однако в некоторых округах штатов Делавэр, Мэриленд, Южной Каролины и Джорджии темпы оседания в два-три раза выше названного показателя.
Согласно данным исследования, как минимум 867 тысяч объектов недвижимости и инфраструктуры, в том числе шоссе, железные дороги и аэропорты, находятся в зоне риска и могут быть затоплены.
Одним из самых быстро тонущих городов оказался Чарльстон в Южной Каролине. Его центр находится всего в трех метрах над уровнем моря и опускается примерно на четыре миллиметра в год.
По словам ученых, города оседают из-за большой нагрузки на почву в виду большого количества расположенных на ней зданий. Авторы исследования надеются, что их работа побудит власти принять меры по укреплению береговой линии.
Ранее исследование показало, что в США некоторые города не тонут, а, наоборот, поднимаются.
Анна Морозова