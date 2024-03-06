04:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Скоро на дачу: как правильно выбрать семена и можно ли доверять советам из интернета

Как выбрать самые лучшие семена и получить отличный урожай.

Источник: РИА "Новости"

Если поизучать в интернете отзывы дачников о качестве семян, складывается ощущение, что хороших уже и не продают. Одни жалуются, что они не всходят. Другие пишут о сплошной пересортице. Третьи уверяют, что сорт не соответствует заявленным качествам: по виду плоды вроде такие же, а урожайность сильно ниже указанной в описании.

Доля правды, разумеется, в этих отзывах есть. Но часто проблема бывает не в самих семенах, а в неправильном подходе к их выбору. Давайте разберем основные проблемы и выясним, как не попасть впросак.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВСХОДЯТ

Особенность культуры

У семян не бывает всхожести 100%. У каждой культуры — свои пределы, которые считаются нормальными.

Самая высокая всхожесть — у гороха, она составляет 85 — 95%. У огурцов она ниже — 65 — 90%. А, например, у цветных сортов моркови (белая, желтая, фиолетовая) — 40 — 50%. И это так называемая лабораторная всхожесть, которую определяют, проращивая семена в оптимальных условиях. В открытом грунте дела обстоят хуже, поэтому в семеноводстве есть еще такое понятие, как полевая всхожесть, а она ниже еще на 15 — 25%.

А теперь давайте посчитаем. Возьмем среднюю лабораторную всхожесть огурца — 75%. Сделаем максимальную поправку на полевую всхожесть — это минус 25%. И выходит, что в огороде из 10 семян огурца взойдет только 5 штук.

Совет: берите семена с запасом.

Истек срок годности

Семена сохраняют всхожесть годами, многие культуры — по 5 — 6 лет. Но срок их реализации по закону не может превышать трех лет. Почему? А потому что после этого срока всхожесть снижается, а сами семена часто впадают в глубокую спячку. Чтобы вывести их из состояния покоя, потребуются дополнительные ухищрения — замачивание, прогревание, обработка стимуляторами роста. И даже в этом случае не всегда удается реанимировать семена на 100%.

Совет: покупайте свежие семена. И не храните дольше положенного.

Не учтен регион

Мало кто из дачников изучает сорта подробно, и уж тем более единицы смотрят, в каких регионах России районированы интересующие их сорта. На пакетике с семенами эта информация не указана. А она крайне важна!

Например, те же томаты, которые, казалось бы, растут везде, могут требовать совершенно разных условий. Некоторые дают полноценные урожаи только на юге или в Сибири, а, например, для Подмосковья не подходят. Могут выдать плоды меньшего размера, и урожайность будет существенно ниже.

Совет: опять-таки сверяйтесь с Госреестром — там для каждого сорта указано, в каких регионах он рекомендован.

Нарушены условия выращивания

Например, есть растения, которые любят кислую почву, — клюква, брусника, рододендроны. Другие растут на болотах, как, скажем, белокрыльник. Вы можете сколько угодно сажать их в степи или на черноземе, но толку не будет: в лучшем случае у вас вырастут задохлики, не имеющие ничего общего с картинкой на пакетике.

Совет: прежде чем купить какие-либо семена, особенно если вы впервые увидели это растение, сначала узнайте, какие ему нужны условия.

ПОЧЕМУ СОРТА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ КАРТИНКЕ И ОПИСАНИЮ

Хитрость производителей

Каждый продавец прекрасно знает, что людей привлекают яркие картинки. Это особенно актуально для цветов. Иной раз глянешь на пакетик — такая прелесть! Цветки крупные, яркие. А посеешь на участке — удивляешься: веник веником, да и цветочки малюсенькие. А ведь на пакетике тот самый цветок, просто снят крупным планом.

Что касается сортов овощей, здесь тоже свои хитрости. Например, какой-нибудь условный сорт томата дает в среднем 3 — 4 кг плодов с куста. Но где-нибудь в Волгоградской области на нем может созреть и до 10 кг. Что укажет производитель на пакетике с семенами? Правильно: урожайность до 10 кг. А по факту вы получите в три раза меньше.

Совет: прежде чем купить семена каких-то растений, поищите их фотографии в интернете. Часто дачники делятся своим опытом, и вы увидите, как приглянувшиеся вам цветочки или овощи выглядят в реальности. А по сортам проверяйте информацию в Государственном реестре селекционных достижений: там, как правило, даны полные, а главное, правдивые описания.

Неправильно хранили

А вы знали, что оптимальная температура для хранения семян должна быть не выше 16 градусов? И чем она ниже, тем дольше семена не теряют всхожесть. Например, опыты, проведенные с семенами лука, показали, что при температуре 15 градусов они сохраняют высокую всхожесть в течение 3 лет, а при 5 градусах — 7 — 9 лет.

А какая температура в садовых центрах и магазинах? Обычно выше 20 градусов, поскольку там часто продаются и комнатные растения. В каких условиях хранят семена в интернет-магазинах, и вовсе не ясно. И лежат они в тепле годами.

Совет: покупайте семена в фирменных магазинах производителей, они есть во многих крупных городах. Или же в их интернет-магазинах. Они хранят семена на холодных складах по всем правилам.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Простые способы сэкономить

1. Составьте список необходимого.

Дачники — народ азартный. Если приглянулось какое-то растение — руки сами тянутся за семенами. А дома выясняется, что эти красивые цветы очень теплолюбивы и в средней полосе требуют на зиму серьезного укрытия, да и то не факт, что выживут. А те — низкорослые, подходят только для альпийской горки, а ее нет. Потрясающие баклажаны, которые поразили формой и цветом, созревают 160 дней, и в северных регионах вырастить их крайне сложно. И выходит, что половина покупок была сделана зря.

2. Покупайте семена в белых пакетах.

Да, ассортимент сортов в такой упаковке сильно ограничен, но классики предостаточно. Стоят такие пакетики порой в 10 раз дешевле. Некоторые дачники опасаются, что семена в простенькой упаковке — низкого качества. Это не так. Низкая цена у них — исключительно за счет экономии на полиграфии.

3. Выбирайте фасовку в граммах.

Последние пару лет многие производители стали фасовать семена не в граммах, как было раньше, а в штуках. В чем подвох?

Давайте сравним. Есть два пакетика семян моркови. Оба стоят 35 рублей. В одном 2 г, в другом 200 шт. Что вам покажется привлекательнее: 2 г или 200 семян? Скорее всего, 200 штук. Это число больше, чем 2, и не важно, что здесь разные единицы измерения.

А теперь фокус: масса 1000 семян моркови (есть такое понятие в семеноводстве) в среднем 1,3 г. Это значит, что в 2 г будет примерно 1500 семян. Что в 7,5 раза больше, чем 200! А цена у них одинаковая.

Так что ищите семена, которые расфасованы в граммах — это выгоднее.

 Военная спецоперация на Украине 6 марта 2024: прямая онлайн-трансляция
Цветочный расчет: когда рынок России завоюют отечественные букеты
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»