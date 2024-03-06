Скоро на дачу: как правильно выбрать семена и можно ли доверять советам из интернета
Как выбрать самые лучшие семена и получить отличный урожай.
Как выбрать самые лучшие семена и получить отличный урожай.
Если поизучать в интернете отзывы дачников о качестве семян, складывается ощущение, что хороших уже и не продают. Одни жалуются, что они не всходят. Другие пишут о сплошной пересортице. Третьи уверяют, что сорт не соответствует заявленным качествам: по виду плоды вроде такие же, а урожайность сильно ниже указанной в описании.
Доля правды, разумеется, в этих отзывах есть. Но часто проблема бывает не в самих семенах, а в неправильном подходе к их выбору. Давайте разберем основные проблемы и выясним, как не попасть впросак.
У семян не бывает всхожести 100%. У каждой культуры — свои пределы, которые считаются нормальными.
Самая высокая всхожесть — у гороха, она составляет 85 — 95%. У огурцов она ниже — 65 — 90%. А, например, у цветных сортов моркови (белая, желтая, фиолетовая) — 40 — 50%. И это так называемая лабораторная всхожесть, которую определяют, проращивая семена в оптимальных условиях. В открытом грунте дела обстоят хуже, поэтому в семеноводстве есть еще такое понятие, как полевая всхожесть, а она ниже еще на 15 — 25%.
А теперь давайте посчитаем. Возьмем среднюю лабораторную всхожесть огурца — 75%. Сделаем максимальную поправку на полевую всхожесть — это минус 25%. И выходит, что в огороде из 10 семян огурца взойдет только 5 штук.
Совет: берите семена с запасом.
Семена сохраняют всхожесть годами, многие культуры — по 5 — 6 лет. Но срок их реализации по закону не может превышать трех лет. Почему? А потому что после этого срока всхожесть снижается, а сами семена часто впадают в глубокую спячку. Чтобы вывести их из состояния покоя, потребуются дополнительные ухищрения — замачивание, прогревание, обработка стимуляторами роста. И даже в этом случае не всегда удается реанимировать семена на 100%.
Совет: покупайте свежие семена. И не храните дольше положенного.
Мало кто из дачников изучает сорта подробно, и уж тем более единицы смотрят, в каких регионах России районированы интересующие их сорта. На пакетике с семенами эта информация не указана. А она крайне важна!
Например, те же томаты, которые, казалось бы, растут везде, могут требовать совершенно разных условий. Некоторые дают полноценные урожаи только на юге или в Сибири, а, например, для Подмосковья не подходят. Могут выдать плоды меньшего размера, и урожайность будет существенно ниже.
Совет: опять-таки сверяйтесь с Госреестром — там для каждого сорта указано, в каких регионах он рекомендован.
Например, есть растения, которые любят кислую почву, — клюква, брусника, рододендроны. Другие растут на болотах, как, скажем, белокрыльник. Вы можете сколько угодно сажать их в степи или на черноземе, но толку не будет: в лучшем случае у вас вырастут задохлики, не имеющие ничего общего с картинкой на пакетике.
Совет: прежде чем купить какие-либо семена, особенно если вы впервые увидели это растение, сначала узнайте, какие ему нужны условия.
Каждый продавец прекрасно знает, что людей привлекают яркие картинки. Это особенно актуально для цветов. Иной раз глянешь на пакетик — такая прелесть! Цветки крупные, яркие. А посеешь на участке — удивляешься: веник веником, да и цветочки малюсенькие. А ведь на пакетике тот самый цветок, просто снят крупным планом.
Что касается сортов овощей, здесь тоже свои хитрости. Например, какой-нибудь условный сорт томата дает в среднем 3 — 4 кг плодов с куста. Но где-нибудь в Волгоградской области на нем может созреть и до 10 кг. Что укажет производитель на пакетике с семенами? Правильно: урожайность до 10 кг. А по факту вы получите в три раза меньше.
Совет: прежде чем купить семена каких-то растений, поищите их фотографии в интернете. Часто дачники делятся своим опытом, и вы увидите, как приглянувшиеся вам цветочки или овощи выглядят в реальности. А по сортам проверяйте информацию в Государственном реестре селекционных достижений: там, как правило, даны полные, а главное, правдивые описания.
А вы знали, что оптимальная температура для хранения семян должна быть не выше 16 градусов? И чем она ниже, тем дольше семена не теряют всхожесть. Например, опыты, проведенные с семенами лука, показали, что при температуре 15 градусов они сохраняют высокую всхожесть в течение 3 лет, а при 5 градусах — 7 — 9 лет.
А какая температура в садовых центрах и магазинах? Обычно выше 20 градусов, поскольку там часто продаются и комнатные растения. В каких условиях хранят семена в интернет-магазинах, и вовсе не ясно. И лежат они в тепле годами.
Совет: покупайте семена в фирменных магазинах производителей, они есть во многих крупных городах. Или же в их интернет-магазинах. Они хранят семена на холодных складах по всем правилам.
1. Составьте список необходимого.
Дачники — народ азартный. Если приглянулось какое-то растение — руки сами тянутся за семенами. А дома выясняется, что эти красивые цветы очень теплолюбивы и в средней полосе требуют на зиму серьезного укрытия, да и то не факт, что выживут. А те — низкорослые, подходят только для альпийской горки, а ее нет. Потрясающие баклажаны, которые поразили формой и цветом, созревают 160 дней, и в северных регионах вырастить их крайне сложно. И выходит, что половина покупок была сделана зря.
2. Покупайте семена в белых пакетах.
Да, ассортимент сортов в такой упаковке сильно ограничен, но классики предостаточно. Стоят такие пакетики порой в 10 раз дешевле. Некоторые дачники опасаются, что семена в простенькой упаковке — низкого качества. Это не так. Низкая цена у них — исключительно за счет экономии на полиграфии.
3. Выбирайте фасовку в граммах.
Последние пару лет многие производители стали фасовать семена не в граммах, как было раньше, а в штуках. В чем подвох?
Давайте сравним. Есть два пакетика семян моркови. Оба стоят 35 рублей. В одном 2 г, в другом 200 шт. Что вам покажется привлекательнее: 2 г или 200 семян? Скорее всего, 200 штук. Это число больше, чем 2, и не важно, что здесь разные единицы измерения.
А теперь фокус: масса 1000 семян моркови (есть такое понятие в семеноводстве) в среднем 1,3 г. Это значит, что в 2 г будет примерно 1500 семян. Что в 7,5 раза больше, чем 200! А цена у них одинаковая.
Так что ищите семена, которые расфасованы в граммах — это выгоднее.