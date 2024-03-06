Как сохранить букет цветущим в течение месяца и дольше?
Эксперт раскрыл важный секрет, которого вы точно не знали.
Эксперт раскрыл важный секрет, которого вы точно не знали.
Советов по сохранению срезанных цветов — хоть отбавляй. Чего только не предлагают: добавлять в воду массу различных веществ — от аспирина и стимуляторов роста до сахара и спиртовых растворов йода и прочего. Букеты рекомендуют держать по ночам в наполненной ванне, также с добавлением всяческих снадобий. Но, увы, большинство советов не работает. Цветы выдерживают максимум 2−3 дня. Между тем, реально дать простоять им в товарном виде целый месяц — вещь вполне возможная. И очень простая.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Желание подольше сохранить букет вполне обоснованное: помимо красоты, есть еще же и экономическая составляющая. Чего уж там греха таить — цветы накануне праздников взлетают в цене, и если уж разорился на покупку, то почему бы не заставить их «работать» подольше?
Представляемый способ подходит и для цветов с жестким стеблем, роз, например, и стеблем помягче (тюльпаны, нарциссы
Чтобы эффект был полным, подойдите к приобретению цветов придирчиво. Они должны быть без дефектов, механических повреждений и признаков болезней в виде различного цвета пятен на стебле, листьях, прицветнике и цветке. Очень желательно, чтобы бутоны были раскрыты в наименьшей степени: всякие там резиночки, веревочки
Отобрав цветы и придя с букетом домой, сразу наполните вазу холодной водой и дайте ей некоторое — непродолжительное время — отстояться. Пока она отстаивается, вооружитесь ножницами. Очень желательно, чтобы они были хорошо наточены — чтобы во время работы их лезвия не «зажевывали» ткани стебля.
Уберите листья снизу, примерно на треть — если они есть — и, отступив сантиметров на 5−6, обрежьте цветок под острым углом. Чем чище и ровнее срез — тем лучше. Когда все цветы из букета обрезаны, понадобится зажигалка или зажженная конфорка газовой плиты. Каждый цветок на несколько секунд поместите поверх пламени, быстро водя из стороны в сторону. Именно поверх, не опуская в сердцевину огня — нам нужна максимальная температура, а таковая как раз вверху.
Обработав таким образом цветок, сразу помещаете его в вазу. И так — со всеми. Все. Не надо никаких растворов, ночных купаний и прочего. Цветы простоят до трех недель и больше в свежем, красивом виде. Разве что периодически убирайте оставшиеся листья.