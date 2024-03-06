В течение следующего десятилетия Арктика останется без льда
Все дело в выбросах вследствие добычи ископаемого топлива.
Все дело в выбросах вследствие добычи ископаемого топлива.
Ученые из разных высших учебных заведений США провели исследование и пришли к выводу, что в течение следующих десятилетий Арктика в летние дни может остаться без морского льда. Работа опубликована в журнале Nature Reviews Earth & Environment.
Определение «без морского льда» означает, что Арктика будет в основном водяной, а площадь льда составит менее одного миллиона квадратных километров.
Согласно расчетам, первый день без морского льда может наступить на 10 лет раньше, чем прогнозировалось ранее, то есть в 2035—2067 годам. Точный год в этом промежутке зависит от того, насколько быстро в мире сокращается количество выбросов в результате добычи ископаемого топлива.
К концу XXI века существует вероятность отсутствия морского льда в период с мая по январь при условии высокого уровня выбросов. Однако если их сократить, то прогноз выглядит менее мрачно, так как в таком случае льда не будет с августа по октябрь. По словам ученых, это превратит белую Арктику в голубую, что преобразит уникальную среду обитания тюленей, моржей и белых медведей.
Специалисты говорят, что даже если пока нет возможности решить проблему, то есть исчезновение морского льда неизбежно, человечеству все равно необходимо поддерживать выбросы на максимально возможном низком уровне, чтобы привести к минимуму период отсутствия ледяного покрова.
По мере таяния привычной среды обитания страдают не только дикие животные, но и люди, живущие на побережье. Морской лед уменьшает воздействие океанических волн, а это значит, что в случае его исчезновения они будут намного выше и, следовательно, более разрушительными.
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Анна Морозова