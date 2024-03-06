Можно ли получить от магазинных роз черенки для размножения на даче?
Эксперт оценил шансы на выживание нерайонированных сортов.
Эксперт оценил шансы на выживание нерайонированных сортов.
Зачастую купленные в подарок розы вдохновляют своей красотой, и многие владельцы дачных участков желают продолжить банкет, то есть обзавестись такими же, но уже выращенными своими руками. Теоретически это вполне возможно. Но — особенно учитывая страну происхождения понравившихся цветов — насколько осуществимо на практике?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— На самом деле — осуществимо, но надо быть готовым к тому, что на выходе количество жизнеспособного посадочного материала будет очень невелико. Условно говоря, из каждых 10 черенков реально приживутся 3−4, не больше. Если вам этого достаточно, то вот пошаговая инструкция.
Затем на отобранной розе наметьте участок для срезки. На нем должно быть не менее трех почек, а лучше — 4−6. Острыми и продезинфицированными в темном растворе марганцовки ножницами обрежьте розу наискось прямо над почкой — это будет нижний срез. Выше — в сантиметрах 5 над верхней намеченной почкой сделайте срез просто по горизонтали, без скосов. Теперь на нижнем срезе сделайте два перпендикулярных — крест на крест — надреза на 5 мм. Черенок готов. Помните: длина его должна быть не менее 15 см, но не более 30 см.
На каждый черенок возьмите по емкости — банке, стакану, вазе
Поместите черенок в емкость с раствором стимулятора на 10−12 часов. Некоторые советуют использовать в качестве стимулятора обычный мед. Я как-то раз попробовал, но ничего не получилось.
Пока черенок стоит в растворе, готовим емкости с грунтом. Дренаж в емкости обязателен. Лучше всего использовать обычный керамзит. Грунт я всегда беру покупной, специально для роз. Засыпьте его в емкость с дренажом, а потом поместите туда под небольшим углом черенок. Углублять его надо основательно: на поверхности остается 1−2 почки. Поливаем и покрываем сверху пленкой. Помещаем в теплое место. Пленку держим до тех пор, пока цветок не пойдет в рост. Ежедневно проветриваем, снимая пленку, и поливаем.
Когда роза приживется и тронется в рост, можно переносить ее в цветник. В первый сезон уделите ей побольше внимания при адаптации и учтите — зимовать ей будет труднее, чем прочим, поэтому качественное укрытие должно быть обеспечено.