Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
«Февраль 2024 года стал самым теплым февралем в истории наблюдений по всему миру», — говорится в сообщении на сайте службы.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, ранее считавшееся самым теплым.
Отмечается, что февраль 2024 года стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды.
В среднем по Европе температура в прошлом месяце была на три градуса Цельсия выше, чем обычно, что «сильно превышает средние значения для центральной и восточной Европы». Помимо этого, погода была теплее в регионах Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки, Африки и западных районах Австралии, подчеркнули синоптики.
Данные были собраны при помощи спутников, метеорологических станций, судов и самолетов по всему миру, сообщает Copernicus.
Ранее европейская служба мониторинга Copernicus сообщала, что 2023 год — самый теплый за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48°C показатели доиндустриальной эпохи. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) позднее подтвердила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Отмечалось, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые месячные рекорды, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.