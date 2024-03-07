Погодные аномалии марта: «Пока мы во власти арктического вторжения»
Синоптики объяснили, почему настоящая весна в этом году придет в апреле.
Синоптики объяснили, почему настоящая весна в этом году придет в апреле.
Рассчитывать на весеннюю погоду в предстоящие мартовские праздники жителям столичного региона не придется. К сожалению, синоптикам нечем их порадовать. Через Европейскую часть России пройдет холодный атмосферный фронт, который даже дневные температуры опустит до отрицательных значений.
Злополучный атмосферный фронт аккурат в праздничный день 8 марта откроет истосковавшимся по весне москвичам окно в Арктику. В регион ворвётся новая порция морозного воздуха, и закружит лёгкий снежок. После этого не менее трёх дней Москва и область пробудут во власти холодного антициклона.
— Ночная температура в пятницу опустится до −6 градусов, в субботу до −10, а в воскресенье до −13 градусов. Ну, а в светлое время суток три выходных дня подряд воздух будет прогреваться только до −2 градусов, — рассказала специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, в начале марта температура совсем не радует. Даже несмотря на погожие деньки. Она на 5 градусов ниже климатической нормы, что соответствует температурному фону конца февраля.
Что касается наступления метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха превысит отметку в 0 градусов, то ее стоит ожидать не раньше 20 марта.
— Март, вероятнее всего, проявит себя как очень капризный месяц. Будут и обильные снегопады, и сильные дожди, и резкие перепады температур. Весна наступит только в апреле, причем температура повысится достаточно резко. В середине следующего месяца воздух будет прогреваться до +15 градусов, — пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.