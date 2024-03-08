Учёный предупредил о возможном дефиците воды в Европе

Дефицит пресной воды прежде всего связывают с тем, что она распределена по планете неравномерно, считает Киселёв. Это касается и России в том числе, однако самые сложные случаи будут складываться на Аравийском полуострове, в Африке и Средней Азии. В Европе также существуют регионы, не обеспеченные огромными запасами воды, поэтому не следует игнорировать проблему её дефицита в будущем, предупреждает учёный.
«Другое дело, что такие страны, как Россия и Соединённые Штаты, обладают определёнными ресурсами — финансовыми, интеллектуальными, технологическими — для того, чтобы этот вопрос как-то решить. А страны, скажем, менее развитые, для них это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул эксперт.
В некоторых африканских странах проблема дефицита воды является насущной уже сейчас. Ранее власти Замбии объявили в стране режим национального бедствия в связи с продолжительной засухой. Лидер республики Хичилема рассказал, что 84 из 116 округов страны страдают от этого. Теперь правительство ищет новые возможности, чтобы нарастить экспорт кукурузы для избежания дефицита продуктов питания.