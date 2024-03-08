Когда сажать рассаду в 2024 году? Лунный календарь для садоводов и огородников

Перечень растений, которые лучше высевать в грунт заранее, в домашних условиях, достаточно велик. Это в первую очередь овощи и другие культуры, которые отличаются длительным периодом созревания. Например, через рассаду выращивают семена томатов, перцев, баклажанов, корневого сельдерея, а также белокочанной капусты, огурцов, кабачков и патиссонов.
Также многие садоводы сеют для рассады семена цветов, чтобы как можно раньше получить красивые цветущие клумбы. Например, таким способом можно выращивать петунию, лобелию, бархатцы, львиный зев, пеларгонию, бальзамины, астры, душистый табак и многие другие.
Примерное время посева: Конец февраля — начало марта.
Член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что выращивать баклажаны сразу в открытом грунте довольно сложно — получить богатый урожай через рассаду будет намного проще.
По словам эксперта перед посевом семена следует обработать в «Эпин-Экстра» — биостимуляторе растений с выраженным антистрессовым действием.
Следующий этап подготовки семян — замачивание. Для этого их заворачивают во влажную ткань и оставляют в теплом месте на два-три дня, при необходимости дополнительно смачивая водой комнатной температуры.
«Затем семена сажают в горшочки с землей на глубину около одного сантиметра. Сверху стоит накрыть пленкой, держать в теплом месте, лучше рядом с радиатором отопления — но при этом следить, чтобы почва в горшках не высыхала», — подчеркнул эксперт.
По словам Евгения Цуриканова, если все сделать правильно, всходы появятся через одну-две недели.
Примерное время посева: Вторая неделя февраля — вторая неделя марта.
Как отметил собеседник «Ленты.ру», перцы тоже относятся к культурам, которые лучше не высевать сразу в открытый грунт. Перед тем как высевать их на рассаду, семена перцев тоже нужно обработать «Эпин-экстра», прорастить и посадить в горшки — на глубину в половину сантиметра.
Всходов ждать придется довольно долго, до трех недель.
Примерное время посева: Середина марта — первая неделя апреля.
Евгений Цуриканов отметил, что в случае с томатами замачивать семена не обязательно, достаточно обработать их «Эпин-экстра».
Эксперт советует сажать семена в горшки на глубину один сантиметр — в богатую почву, с черноземом и перегноем. Очень важно следить за влажностью субстрата — томаты любят обильный полив. Горшочки можно накрыть сверху пленкой и поместить их в теплое место.
Всходить томаты начнут уже через неделю.
Примерное время посева: ранняя белокочанная капуста — с 10 по 20 марта, цветная капуста и брокколи — с 25 марта по 10 апреля.
«В принципе это холодостойкая культура, хорошо переносящая заморозки, поэтому вполне допустимо в начале мая семена сразу сеять на грядки», — говорит Евгений Цурииканов.
Для того чтобы урожай появился пораньше, капусту тоже имеет смысл выращивать через рассаду. Семена стоит предварительно подготовить — провести обеззараживание и закаливание.
Время посева: Вторая половина февраля.
Период всхожести сельдерея очень длительный. Необходимо, чтобы растение было посеяно в горшки не менее чем за два месяца до высадки на грядки, а это возможно лишь в конце мая.
Перед посевом семена лучше обработать средствами для обеззараживания, провести закаливание и замачивание.
Примерное время посева: Конец марта — для теплиц, середина — конец апреля — для высадки в открытый грунт.
Чаще всего огурцы сажают семенами сразу в открытый грунт, это делают в конце мая — начале июня. Однако если сначала посеять их для рассады, то урожай можно получить значительно раньше.
Перед тем как сажать семена, их нужно замочить, а после подержать несколько дней в холодильнике. Это делается для того, чтобы повысить устойчивость растений к заморозкам, а также увеличить количество женских цветков, что положительно повлияет на урожайность.
Климатическое разнообразие российских регионов таково, что сроки агротехнических работ сильно разнятся в северной и южной частях страны.
Баклажаны — 5—10 февраляКабачки —1−10 маяКапуста ранняя — 10—15 февраляКапуста средняя и поздняя — 20—25 мартаОгурцы — 10—15 апреляПерец — 5—10 февраляТоматы — 25 февраля — 10 марта.
Баклажаны — 10 февраля — 15 мартаКабачки — 25 апреля — 15 маяКапуста ранняя — 1—15 мартаКапуста средняя и поздняя — 25 марта — 15 апреляОгурцы — 5—30 апреля — для теплицы, 1—15 мая — для открытого грунтаПерец — 10 февраля — 15 мартаТоматы — 10—25 марта.
Баклажаны — 21—31 мартаКабачки — 10—15 маяКапуста ранняя — 15—25 мартаКапуста средняя и поздняя — 25—30 апреляОгурцы — 1—10 маяПерец — 11—20 мартаТоматы — 10 марта — 15 апреля для ранних сортов, 11—20 марта — для средних и поздних.
Баклажаны — 5—10 апреляКабачки — 10—20 маяКапуста ранняя — 5—10 мартаКапуста средняя и поздняя — 25—30 апреляОгурцы — 25—30 апреляПерец — 10—20 мартаТоматы — 10 марта — 5 апреля.
Для повышения всхожести семена нужно подготовить к посадке. В зависимости от вида растения, разным семенам требуются разные подготавливающие процедуры.
Эту процедуру необходимо проводить для защиты рассады и всего будущего урожая от возможных болезней. Есть целый ряд доступных препаратов, с помощью которых можно провести обеззараживание семян.
«Не все садоводы обеззараживают семена — многие считают, что купленные в магазине не могут быть заражены. Однако я полагаю, что это в любом случае не помешает», — отметил Евгений Цуриканов.
Перманганат калия (марганцовка). Гранулы разводят теплой водой до получения раствора малинового цвета, температура должна быть не больше 50 градусов. В полученный раствор опустить семена на 20 минут.
Перекись водорода. Для обеззараживания подойдет обычный трехпроцентный раствор, в котором необходимо замочить семена на 10−20 минут.
Хлоргексидин. Для обработки семян нужно обильно смочить ватные диски хлоргексидином, затем разместить на них семена и оставить на 10−20 минут.
Многие садоводы считают такую подготовку к посадке малоэффективной, однако хуже от закаливания семенам точно не будет. Процедура заключается в том, чтобы положить семена в морозилку на пару часов, тогда рассада станет более устойчивой к небольшим заморозкам. Так поступают с томатами, перцами, баклажанами.
Также закаливать можно уже готовую рассаду перед высадкой в открытый грунт.
По словам эксперта, начинать закаливание следует не менее чем за одну-две недели до высадки. Для этого нужно выносить растения на воздух, начиная с двух часов в день, с каждым днем увеличивая это время. Непосредственно перед высадкой рассаду можно оставить на улице на целый день — главное, чтобы она оставалась в тени, добавил садовод.
Замачивать нужно семена с уплотненной оболочкой, которым необходимо длительное время, чтобы взойти. Для этого их заворачивают в ткань, обильно смачивают водой и оставляют в теплом месте. Ткань с семенами можно также завернуть в полиэтилен. Обычно замачивают семена огурцов, укропа, лука, петрушки, свеклы, томатов и других культур.
Скарификация — это намеренное нарушение очень твердой оболочки некоторых семян, например, орехов или каштанов, а также вишни, малины, шиповника и других культур. Такая процедура помогает ускорить процесс прорастания и повышает процент всхожести.
Скарификация бывает трех видов: термическая, химическая и механическая.
Термическая — представляет собой обработку семян кипятком;Химическая — обработка семенной оболочки трехпроцентным раствором серной или соляной кислоты;Механическая — физическое разрушение семенной оболочки. Для этого ее можно поскоблить ножом, наждачкой или пилкой для ногтей. Мелкие семена смешивают с песком и перетирают руками, в ходе чего повреждается оболочка.
Процедура проращивания заключается в том, что семена заворачивают в хорошо увлажненную ткань, которая по мере необходимости дополнительно смачивается. В таких условиях семена следует держать несколько дней.
Проращивание помогает понять, какие семена более жизнеспособные. Когда одни из них уже проклюнулись, а другие только набухают, очевидно, что лучше для посадки взять первые, — вторые если и прорастут, в будущем дадут меньший урожай.
Проращивать можно любые культуры: злаковые, бобовые, овощи и так далее.
Лучший вариант — нейтральная или слабокислая почва. В идеале приобрести уже готовую землю под рассаду, обработанную и сбалансированную по удобрениям.
Торфяные горшочки. Такие емкости на 70 процентов состоят из торфа и на 30 процентов из бумаги. Это лучший вариант для рассады тыквенных и других культур, которые тяжело переносят пересадку, ведь впоследствии рассаду можно будет высаживать в землю прямо в торфяном горшочке. Кроме того, пористые стенки обеспечивают растениям оптимальный водно-воздушный баланс.
Торфяные таблетки. Представляют собой спрессованный торф с добавлением питательных веществ. Чтобы активировать таблетку, ее вымачивают в воде, после чего она увеличивается примерно в пять-семь раз. Когда вода стечет, семена можно высаживать в углубление, предусмотренное в верхней части таблетки.
Торфяные таблетки довольно просты в использовании и не требуют покупки грунта — это и емкость, и субстрат одновременно. В них тоже можно выращивать культуры, которые плохо переносят пересадку, за исключением томатов, перцев и баклажанов — для этих растений объема грунта будет недостаточно.
Ящик для рассады. Такой ящик можно купить или сделать его самостоятельно, например, из ненужных досок. Обратите внимание — в таких емкостях обязательно должны быть дренажные отверстия. Плюсом этих емкостей для рассады является низкая стоимость и доступность, кроме того, в ящик можно посеять сразу много семян, что облегчит уход за рассадой. При необходимости его будет легко перенести на новое место или повернуть другой стороной.
Однако высевать в ящик можно только растения с мочковатой корневой системой, которые нормально переносят пересадку. На определенном этапе рассаду из ящика придется прореживать и пикировать в отдельные емкости.
Кассеты. Главное преимущество кассет — портативность, рассаду в таких емкостях удобство транспортировать. Еще пара плюсов — низкая цена и довольно долгий срок службы, при аккуратном обращении кассеты могут прослужить около 10 лет.
Что касается минусов, пластиковые кассеты чаще всего довольно маленькие, поэтому земля в них быстро высыхает, из-за чего растения нуждаются в постоянном поливе. К тому же, как и ящики, кассеты не подойдут для растений со стержневой корневой системой.
Горшки для рассады. Такие емкости изготавливают из темного пластика, они бывают квадратной или круглой формы, имеют дренажные отверстия.
Горшки удобны тем, что в них можно выращивать самые разные культуры, они надежно защищают корни от повреждений и неплохо удерживают влагу. Так же, как кассеты и ящики, горшки стоят недорого и могут использоваться в течение многих лет.
Однако это не совсем компактный способ хранить рассаду — круглые горшки занимают довольно много места. Также следует быть аккуратным при извлечении растения из пластикового горшка — по неосторожности корни легко повредить.
Практически все культуры, которые выращиваются через рассаду, очень любят свет. Поэтому лучше всего ставить емкости с рассадой на окна с южной стороны.
При этом растениям, которые высеваются в феврале, из-за короткого светового дня необходима дополнительная подсветка фитолампами длительностью по 12 часов в день, иначе посадки будут тянуться к свету и расти в длину излишне интенсивно.
«Полив нужно производить только водой комнатной температуры, причем хорошо отстоянной», — говорит Евгений Цуриканов. По словам эксперта, холодная вода создаст нежелательный перепад температур, который обернется стрессом для семян.
Поливать любую рассаду рекомендуется по мере высыхания почвы. Определить, достаточно ли она увлажнена, можно с помощью деревянной зубочистки: следует воткнуть ее в землю и через минут 10 вынуть — если зубочистка влажная, воды достаточно.
В ряде случаев рассаде действительно необходима дополнительная подкормка. Причина тому — бедный грунт, замедленный рост растений или их увядание.
бедный грунт, из-за которого растения остановились или замедлилась в росте, так как им недостает питательных веществ;ростки стали тонкими и интенсивно тянутся вверх из-за нехватки света или слишком густой посадки;листья растений начали увядать: пожелтели, побледнели или приобрели красно-фиолетовый оттенок.
По словам Евгения Цуриканова, подкармливать рассаду нужно жидкими удобрениями, или растворенными в воде. При выборе средства необходимо обращать внимание на состав — удобрение должно содержать полный комплекс макро- и микроэлементов. Например, при остановке роста оптимально подойдет раствор ростобиона, гумат аммония или калия, или биогумат.
«Однако имейте в виду: излишек удобрений тоже не полезен, из-за него рассада может перерасти», — подчеркнул эксперт.
Подходящие для посева и посадки дни следует выбирать исходя из погоды, температуры почвы и состояния самой рассады.
Томаты можно высаживать на грядку лишь после того, как будет исключена вероятность заморозков, а земля прогреется до плюс 15 градусов по Цельсию. Обычно это бывает в середине или конце мая. Следует также иметь в виду, что саженцы при высадке должны иметь по семь-десять развитых листьев.
Огурцы высаживают после того, как почва прогреется до температуры плюс 18 градусов, то есть в конце апреля — начале мая. Сажать огурцы лучше на хорошо освещенный, солнечный участок, защищенный от ветра.
Капустную рассаду высаживают в грунт через 40−50 дней после посева, при температуре почвы от плюс 12−13 градусов.
Перец можно высаживать, если температура почвы достигла плюс 12−15 градусов, а ночью не опускается ниже плюс 10. Обычно перцы пересаживают в открытый грунт в конце мая.
Баклажаны обычно высаживают во второй половине мая, когда почва прогревается до плюс 14 градусов. В средней полосе России их выращивают в теплицах, так как это довольно теплолюбивая культура.
Почва для посадки этих культур должна прогреться также до плюс 14 градусов, а дневная температура воздуха не должна опускаться ниже плюс 18 градусов.
В целом рассаду цветов можно высаживать в грунт по окончании заморозков — как правило, с середины мая до середины июля. Важно следить за тем, чтобы и днем, и ночью температура не опускалась до нуля.
Выращивать рассаду сразу в теплицах, высевая семена изначально на те грядки, где затем будут плодоносить растения — хороший способ получить обильный урожай, что актуально для тех, кто выращивает разнообразные культуры на продажу.
Высевать в теплицу можно любую культуру:
однолетние и многолетние цветы — петунии, виолы, бархатцы;зелень — в том числе розмарин, базилик, эстрагон;овощи — томаты, перцы, огурцы;ягоды — клубнику, землянику.
Посев в теплицу проводят в те же сроки, что и в домашних условиях. Только важно сохранять в ней нужный температурный режим, поэтому в некоторых регионах возможно делать это и в неотапливаемой теплице, в других — надо обустроить хотя бы минимальное отопление.
корневая система не страдает при пересадке;начинать посев на рассаду можно значительно раньше;укрывной материал теплицы защищает растения от вредного ультрафиолетового излучения;влажность почвы сохраняется постоянной, и рассада не нуждается в частом поливе;исключаются сильные температурные колебания, поэтому растениям в теплицах не страшны возможные заморозки.
Еще один плюс выращивания овощных культур в теплицах — таким образом намного проще бороться с сорняками и вредителями.
Если растения высажены в открытый грунт при плюсовой температуре, всегда остается вероятность возвращения заморозков. В таком случае есть несколько способов для защиты посадок.
Укрытия. Каждый кустик можно накрыть перевернутой картонной коробкой, отрезанной половиной пластиковой бутылки или просто конусом, свернутым из плотной бумаги.
Мобильные парники. Этот способ стоит использовать при большом количестве рассады. На протяжении всей грядки следует установить дуги из металла или пластика, а сверху накрыть их полиэтиленовой пленкой.
Окучивание посадок. Это способ — специально для картофеля. Вокруг каждого всхода тяпкой нужно сформировать холмики земли высотой 8−10 сантиметров.
Мульчирование грядок. Мульчирование следует проводить после вечернего полива. Для этого нужно уложить на грядку солому, сено, компост, опилки или любую другую органическую мульчу. Слой должен быть достаточно высоким, чтобы укрывал растения целиком. Главное, чтобы он не был слишком плотным — иначе можно придавить или сломать ростки.
Чтобы определить благоприятные дни для посева, садоводы и огородники часто ориентируются на фазы Луны: новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну.
В новолуние рекомендуются такие работы, как борьба с сорняками, обрезка растений, формирование кустов, сбор семян. А вот высадка растений в грунт и их прививка нежелательны.
Растущая Луна благоприятствует посеву семян, высаживанию растений в грунт и прививке. Обрезку деревьев и кустарников в это время лучше не проводить.
Полнолуние подходит для борьбы с сорняками и вредителями, а также для сбора плодов. Пересадку, прививку и обрезку в этот период делать не стоит.
Убывающая Луна способствует посеву и высадке корнеплодов, луковичных и бобовых, поливу и подкормке, а также сбору плодов. Рыхление же почвы может привести к повреждению корневой системы.
Согласно этому календарю, в каждом месяце есть благоприятные и неблагоприятные дни для сельскохозяйственных работ.
Благоприятные дни: 3−7, 10, 14−15, 18−20, 23−24, 30−31Неподходящие дни: 11−13, 16−17, 25−27.
Благоприятные дни: 1−3, 7−8, 11−12, 15−16, 19−21, 27−29Неподходящие дни: 4−6, 9−10, 13−14, 22−26.
Благоприятные дни: 1−2, 5−6, 9, 13−14, 18−19, 26−29Неподходящие дни: 7−8, 10−12, 25.
Благоприятные дни: 1−2, 6, 10−11, 14−15, 21−23, 25, 29−30Неподходящие дни: 3−4, 7−8, 16, 24, 26.
Благоприятные дни: 3−4, 7, 11−13, 19−22, 26−27, 30−31Неподходящие дни: 1, 5−6, 8, 23−24, 28−29.
Благоприятные дни: 3−4, 8−9, 15−19, 23, 26−27Неподходящие дни: 11−13, 25.
Благоприятные дни: 1−2, 5, 12−16, 19−20, 24−25, 28−29Неподходящие дни: 6−9, 21−23, 26−27.
Благоприятные дни: 1−3, 9−13, 16−17, 20−21, 24−25, 29−30Неподходящие дни: 4−5, 18−19, 22−23, 31.
Благоприятные дни: 5−9, 12−13, 17, 21−22, 25−26Неподходящие дни: 1, 3, 14−16, 18−20, 27−29.
Благоприятные дни: 3−6, 10−11, 14−15, 18−19, 22−23, 29−31Неподходящие дни: 2, 12−13, 16−17, 24−26.
Благоприятные дни: 2, 6−7, 10−11, 14−15, 19, 20, 26−30Неподходящие дни: 1, 8−9, 12−13, 16, 21−22.
Благоприятные дни: 3−4, 8, 13, 16, 17, 23−27, 30−31Неподходящие дни: 1, 5−7, 9−11, 15, 18−19.
Чтобы определить хороший день для посадки, можно ориентироваться и на знак Зодиака. Считается, что для получения богатого урожая, сеять и сажать нужно в те дни, когда Луна находится в «плодородных» знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб. Также подходит период, когда Луна находится в нейтральных знаках — это Весы и Козерог.