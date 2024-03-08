В столичном регионе Японии второй раз за год выпал снег
Из-за этого оказалось нарушено движение поездов.
Из-за этого оказалось нарушено движение поездов.
ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Снегопад прошел в ночь с четверга на пятницу в столичном регионе Японии, что привело к нарушению в движении поездов.
По данным национального метеорологического управления, высота снежного покрова составила от 1 до 8 см в зависимости от региона. Вместе с тем, как ожидается, снег растает в течение суток, поскольку воздух прогреется с 0 до 10 градусов.
Из-за снегопада нарушено движение поездов в районе города Уцуномия в соседней с Токио префектуре Тотиги. Также временно не ходили поезда на линиях Тюо и Омэ, которые соединяют японскую столицу с соседними городами к западу.
Это уже второй раз за этот год, когда в Токио и прилегающих районах выпадает снег. 5 февраля из-за сильного снегопада в столичном регионе пострадали более 200 человек, было отменено 100 авиарейсов.