Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка

«Увеличить площадь принадлежащего на праве собственности земельного участка можно путём уточнения сведений о нём в ЕГРН, а также путём присоединения к нему земель, расположенных рядом, в порядке перераспределения земель и земельных участков», — сообщил Гаврилов.
Тут речь идет не об изменении фактической площади принадлежащего гражданину земельного участка, а об уточнении сведений о нём в ЕГРН, добавил он.
При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ земельного участка или во время проведения иных кадастровых работ нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности, такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН, рассказал депутат.
«Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ», — сообщил Гаврилов.
Уточнение площади земельного участка, а при необходимости — и его границ, позволит в дальнейшем избежать проблем при возникновении споров с соседями и защитить свою землю, отметил политик.
«Также на законных основаниях вполне можно увеличить свой участок за счет прилегающей территории путём перераспределения земель и (или) земельных участков. Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку», — сообщил Гаврилов.
Земельное законодательство закрепляет закрытый перечень оснований для отказа в перераспределении, поэтому администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему усмотрению, отметил он.