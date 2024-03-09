На Солнце зафиксировали сильную вспышку
МОСКВА, 9 марта /ТАСС/. Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована ночью 9 марта, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
МОСКВА, 9 марта /ТАСС/. Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована ночью 9 марта, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По данным Гелиогеофизической службы ИПГ, 9 марта в 00:26 мск в рентгеновском диапазоне была «зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут».
По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремальное.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.