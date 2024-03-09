Khaleej Times сообщает о сильном шторме в ОАЭ
В некоторых районах Дубая остановлено движение автобусов.
В некоторых районах Дубая остановлено движение автобусов.
В Объединенных Арабских Эмиратах начался сильный шторм, в ряде районов Дубая наблюдаются перебои с транспортом, а движение автобусов остановлено. Об этом сообщает газета Khaleej Times.
Отмечается, что специалисты прогнозируют град в ближайшее время, а стихия утихнет не в самые короткие сроки. На данный момент были отменены многие мероприятия, а популярные места отдыха временно закрыты.
Пик непогоды прогнозируется именно на 9 марта, а на данный момент на ОАЭ обрушились ливни с грозами.
Ранее стало известно, что ОАЭ, Египет и Таиланд стали наиболее популярными для россиян направлениями при выборе места для отдыха во время весенних праздников. Российские курорты и внутренний туризм выбрали для себя около 14 процентов респондентов. В феврале 2024 года Россия лидировала по турпотоку в Шри-Ланку, государство посетили более 30 тысяч граждан РФ.