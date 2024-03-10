Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 10 марта

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до −3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −11, в центре города — до −8.
В Московской области днем прогнозируют от −1 до −6 градусов, ночью похолодает до −12, местами до −16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до −3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 10 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Ожидается северный ветер со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
Ранее, 7 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 10 марта, за погоду в Московском регионе будет отвечать гребень холодного скандинавского антициклона. Облаков станет меньше, обойдется без осадков, а похолодание продолжится. В ночь на воскресенье в Москве ожидается −10… −12 градусов.