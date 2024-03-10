Как подготовить колодец к дачному сезону?

Отвечает инженер Михаил Кудряшов:
— Первое, с чего надо начать подготовку — осмотреть внешнее устройство, предварительно расчистив территорию вокруг колодца. Есть ли трещины в отмостке? Есть ли трещины, межшовные разрывы и вспучивания у верхних колец? Если есть — необходимо ликвидировать указанные дефекты.
Отмостку в местах сильного растрескивания надо частично удалить, залив новый раствор. В случае сильных провалов лучше дождаться стабильного тепла, а затем удалить старую и сделать все заново, обратив особое внимание на утрамбовку грунта: возможно за зиму произошло его вспучивание, а такое случается, как правило с новыми колодцами прошлого года постройки. Тогда процедуру надо проделать еще раз. Швы между кольцами, в случае обнаружения дефектов надо зачистить и промазать заново.
Устранив внешние неполадки, можно заняться содержимым. За зиму вода — если вы не живете на даче круглый год — застаивается, может приобрести неприятный запах, да и зачастую в колодец попадают всякие разные мелкие грызуны. Поэтому откачка воды обязательна. Делать ее можно с помощью обычного погружного насоса. Откачав воду, проследите как наполняется колодец. Если влага прибывает очень медленно или не набирается обычный уровень — возможно уже в сезон надо будет провести более тщательную глубинную очистку.
Если со скоростью наполнения и уровнем все в порядке, но в колодце оказались трупы грызунов — необходимо провести дезинфекцию. Лучше, конечно, обратиться к специалистам, но если такой возможности нет, то можно самостоятельно применить обеззараживающие препараты хлора — тогда заполнение и откачку надо будет провести несколько раз, не менее трех. И после все же лучше сдать образчик воды на анализ в местную санитарно-эпидемиологическую службу.