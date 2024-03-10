Дача у воды. Пять важных ограничений, о которых часто забывают покупатели
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказывает обо всех ограничениях, которые есть у такой недвижимости.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказывает обо всех ограничениях, которые есть у такой недвижимости.
Дача у воды — звучит прекрасно, однако на деле может принести больше хлопот, чем радостей, сообщил «АиФ» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он перечислил основные особенности, о которых риелторы не всегда предупреждают покупателей такой недвижимости.
1) Многоликий контроль. Для строительства на прибрежном участке потребуется множество разрешений и согласований. Свои заключения и визы на проекте должны будут оставить жилищная инспекция, природоохранные организация, органы Росрыболовства и других федеральных структур. Конкретный набор может отличаться в зависимости от водоема, рядом с которым приобретен участок. Не будет хоть одного из этих документов — есть риск признания дома самостроем, после чего владелец будет обязан за свой счет снести здание.
2) Водоохранные зоны. Если граница водоохранной зоны проходит непосредственно по участку, возводить здания можно будет лишь на дальней от реки или озера его части.
3) Асфальт на парковке. В прибрежной зоне даже на собственном участке парковать машину можно только на площадке с твердым покрытием. Заехал на газон — штраф до 5 тыс. руб. То, что это земля частная, никакой роли не играет.
4) Животные и удобрения. Поблизости от воды действуют строгие ограничения на разведение животных и использование биологических или химических удобрений. Обработал территорию недозволенным средством — штраф до 10 тыс. рублей. Устроил небольшую животноводческую ферму — та же санкция и предписание устранить выявленное нарушение.
5) Туалетная дилемма. Контролирующие органы заинтересует и канализация в доме, расположенном поблизости от водоема. Если фекалии и другие сливы могут причинить ущерб почве, государство тоже выпишет и штраф, и предписание.
«Нельзя приватизировать и огородить пляж, — добавляет Чаплин. — Законом установлено, что на расстоянии 20 метров от кромки воды находится территория, доступная для всех желающих. На рынке можно часто встретить предложения о приватизированных частных пляжах, но здесь стоит крайне внимательно изучить документы, скорее всего, там не все чисто: норма об общедоступности пляжной линии действует еще с 2007 года».