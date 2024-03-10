Как компенсировать последствия налета воров на дачу: не убирать и не ремонтировать
Самые частые кражи сегодня — кабели и провода.
Самые частые кражи сегодня — кабели и провода.
Начало дачного сезона некоторым беспечным садоводам и огородникам может преподнести сюрпризы, причём весьма неприятные. Особенно это касается тех, кто ещё с осени так ни разу и не посетил свой загородный летний домик. А надо было.
Хотя бы потому, что очередной визит в нашу загородную «резиденцию» нынешней зимой стал для меня незабываемым квестом. На дачу залезли воры. Но, в отличие от своих соседей, я попыталась «вернуть награбленное». Хотя бы деньгами…
На даче застала жуткую картину: от калитки к дому и вокруг самого дома было множество следов. Неподалеку от ворот в садовой тележке были свежие признаки большого кострища. Рама на одном из окон была выставлена. Возле дома в районе летней кухни валялись разодранные пакеты с вещами.
Зашла в дом и обнаружила, что часть электропроводки отсутствует! Во-первых, воришки позарились на провода: в нескольких комнатах они были срезаны. Во-вторых, все шкафы в помещениях были распахнуты, кругом валялись вещи. На улице начало темнеть, мороз крепчал. В доме ситуация была аналогичная: свет, а, значит, и тепло отсутствовали. Но возвращаться обратно, не разобравшись в ситуации, было бессмысленно. Впереди предстояла ночь в экстремальных условиях. Сделала звонок соседке по участку, которая в итоге выручила. Отзывчивая женщина описала место, где спрятаны ключи от её дома, где взять дрова для печки, как накачать воду из скважины
К утру печка раскочегарилась, но залёживаться было некогда. Впереди предстояла большая работа.
Осмотр места происшествия, дома снаружи и внутри уже при свете дня дал неутешительные результаты. Воры срезали все коммуникации, забрали осветительные приборы, до которых смогли добраться, телевизионную антенну вместе с 50-ти метровым кабелем, все предметы, сделанные из алюминия и меди. По «почерку» их «работы», казалось, они никуда не спешили: работали методично, с расстановкой, будучи уверенными, что хозяева сидят далеко в своих столицах и появятся не скоро. Медь злоумышленники «добывали» тут же, на месте: сжигали кабели прямо на участке в садовой тачке. Я поворошила пепел. Мне показалось, что в самой середине он ещё был теплым. От тачки следы вели к соседскому забору, через который они скорее всего и перемахнули. Мысли в моей голове опережали одна другую: нужно было срочно что-то предпринять. С чего начать?
Страховой ли случай?
С трудом дозвонилась до сторожей, которые присматривают за дачным посёлком. От них-то и узнала, что я уже шестая за этот зимний сезон пострадавшая. Оказалось, на наших дачах ещё с конца октября орудует ворюга, целью которого в первую очередь были провода. На одном из участков он даже добрался до подземного бронированного кабеля и успешно утащил его, где-то срезал и смотал всю протяжённую «воздушную линию». Но самым печальным было то, что никто из пострадавших никуда так и не заявил о своих пропажах. Скорее всего, потому, что слишком поздно обнаруживал утрату: в буквальном смысле следы уже были заметены. Поэтому кражи продолжались. Но в моем случае получалось, что следы были ещё совсем «горячие», свежие. И я решила первым делом позвонить в полицию. Через полчаса трое оперативников уже были на месте. Двое занялись сбором доказательств и снятием отпечатков пальцев. А с третьим сотрудником — Иваном — мы устроились в соседском доме за столом для составления заявления о происшествии.
Собрав необходимые данные, Иван посоветовал мне обратиться страховую компанию за компенсацией, если дом был застрахован. Ну да, конечно! Как же я могла забыть! Дом много-много лет назад был застрахован по какому-то минимальному универсальному пакету услуг, который мы ежегодно продлевали.
В страховой мне подтвердили, что я действительно могу рассчитывать на компенсацию за повреждение инженерных коммуникаций в доме. Электропроводка в такую категорию входила. Но для того, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб, необходимо было сделать ряд шагов.
Главное — сохранить картину события.
Итак, первым шагом, когда у вас на даче случилось какая-то неприятность, является оповещении о происшествии ответственных органов. Если это пожар, нужно обратиться в Госпожнадзор, если взрыв — в МЧС, если кража, грабёж, разбой — в правоохранительные органы
На втором этапе нужно оповестить страховую компанию, если, конечно, дом был застрахован. Ваш случай зарегистрируют и присвоят номер дела. А затем нужно перейти к третьему — очень важному этапу. Самое главное на нём — передать первозданную картину происшествия. То есть максимально сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после наступления убытка. Не надо ничего убирать, чинить и ремонтировать. Оставьте всё как есть. Ибо на следующем этапе придётся делать детальную фотофиксацию всего повреждённого. Эти медиафайлы-доказательства потом будут исследовать эксперты страховой компании. Фото нужно делать при хорошем освещении. Обязательно выставите в настройках параметр — дата съёмки. Делайте фото с таких ракурсов, чтобы были предельно ясны картина происшествия, характер и объём повреждений. Фото должны отражать все характеристики имущества. Мне, например, посоветовали в первую очередь сделать общий вид помещений, где были повреждения, с 4х углов-ракурсов. Затем уже можно и нужно детальнее фиксировать испорченные участки. Каждое фото перед отправкой в страховую компанию нужно будет обязательно подписать. Если у вас остались какие-то чеки на то, что повреждено, их тоже можно сфотографировать.
Важно собрать как можно больше доказательств. Затем придётся заполнить несколько формальных бумаг: таблицу повреждений, заявление
Фотографий нашествия на свой дом я нащелкала около сотни. Зато потом не спеша в течении нескольких часов отобрала и подписала лишь пятую часть из отснятого. Но они были самые яркие и характерные. Обращаю внимание, что в моём случае имели большое значение тип провода, а также его сечение, тип антенного кабеля, и, конечно, метраж этих коммуникаций. Всё это влияет на размер компенсации. Были также повреждены и кабель-каналы: они были выдраны, отдельные кусочки я нашла возле костра. В страховой компании мне посоветовали обязательно приложить к пакету материалов документ из полиции, которая обязана составить опись поврежденного и утраченного имущества. И вообще, наличие таких документов в деле — залог успеха — получения компенсации.
А вот её размер напрямую зависит от формата страхового пакета. Например, если ваш дом стоит 3 млн, а вы оформили страховку только на половину от его стоимости, то и выплата соответственно будет в два раза меньше.
Как будет рассчитан размер ущерба в моем случае? Подсчитать несложно. В страховой мне пояснили, что существуют нормы стоимости конкретного типа антенных кабелей и электропроводки, кабель-каналов. Также будет учтена реальная стоимость работ по новой их прокладке и монтажу. В любом случае эксперты, как меня заверили в страховой, обоснуют свою оценку. Тем более в страховой компании меня однозначно заверили, что в моем случае произошло «вмешательство третьих лиц с порчей имущества». И по-любому компенсация гарантирована.
Лично по моим подсчётам цифра ущерба по одним только инженерным коммуникациям составила больше 30 тысяч рублей.
Комментарий эксперта по страхованию Елены Пригоровской: Несколько лет назад я заметила ряд закономерностей. В последние два года в Подмосковье увеличилось количество преднамеренных поджогов домов, порчи имущества третьими лицами. Например, в прошлом году в Каширском районе случилась серия подобных происшествий — несколько десятков. В страховые компании люди предоставляли видеоматериалы с камер наружного наблюдения. На кадрах было зафиксировано следующее: допустим, по улице идёт человек, приближается к дому, зажигает тряпку либо что-то легко воспламеняющееся и пытается поджечь само строение. Таких историй масса и в других районах. А недавно, в прошлом месяце, разбирали такой страховой случай: в доме замкнула проводка, и выгорела мансарда. К слову, замыкание электрокоммуникаций с последующим пожаром в доме — самая типичная картина ЧП на дачах. Так вот, я считаю, в случае с пожаром на мансарде в какой-то степени людям повезло. Ущерб был не такой большой. Но компенсацию люди получили с лихвой буквально уже через месяц после пожара.
Отмечу также важный момент. Человек, допустим, приехал на дачу весной и увидел явные признаки того, что в доме побывали непрошеные гости, нанесли урон. Сам дом застрахован. У него есть возможность попытаться хоть как-то компенсировать убытки по упрощённому формату — «зелёному коридору». В этом случае главное, чтобы признаки порчи имущества третьим лицом были явные. При упрощённой процедуре оформления документов совершенно необязательно приглашать, например, правоохранительные органы. Нужно только правильно заполнить бумаги и приложить доказательства. Правда, и компенсация в этом случае будет небольшая — до 10−15 тысяч. Но всё же будет.
Приведу ещё один типичные пример. Во время скачков напряжения в застрахованном доме сгорела плата отопительного котла. Но, несмотря на то, что инженерное оборудование в доме было застраховано, хозяевам в компенсации отказали. Причиной стал важный фактор — не было явных признаков, подтверждающих перепад напряжения в сети. Например, обугленной розетки, либо расплавленных проводов. Ведь плата могла сгореть и по другой причине. Например, из-за заводского брака. Поэтому владельцам данного котла ничего не удалось вернуть, даже пройдя по «зеленому коридору».