На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка

«10 марта в 15:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута», — сообщает ИПГ.
По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на уровне R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремальное.
R2 предполагает замирание низкочастотных радиоволн на десятки минут, что влияет на определение местоположения кораблей и самолетов и потерю радиоконтакта с кораблями и самолетами на десятки минут.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.