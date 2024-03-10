17:58 (мск), источник: ТАСС

Около Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,7

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано к югу от побережья провинции Анталья.

Источник: AP 2023

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находился в море на глубине 35 км и расстоянии 10 км от побережья в районе популярного среди туристов города Демре. Подземные толчки ощущались в нескольких городах провинции.

Как сообщило управление губернатора Антальи, каких-либо негативных последствий от землетрясения в провинции не зарегистрировано. Спасатели и другие местные службы продолжают инспекции.

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