Деревенских старост теперь будут знать в лицо

Для большинства современных горожан сельский староста — это что-то из далекого прошлого, как писал классик, преданье старины глубокой. Действительно, сельские старосты существовали в царской России вплоть до XIX века. И были полноценными представителями исполнительной власти для своих односельчан. Например, они следили за сохранностью общественных запасов хлеба, отвечали за собранные общиной деньги, надзирали за порядком в местных школах, больницах и прочих учреждениях. В их обязанности входила и организация помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций: наводнений, пожаров и эпидемий.
Конечно, сейчас никто не требует от современных старост, чтобы они подменяли МЧС, полицию и местное казначейство, однако и в XXI веке у старост забот на селе хватает. Благоустройство деревни, организация праздников, да и если вдруг случается какое-то ЧП, они тоже в стороне не останутся. Ведь кто еще, как не сельский староста, знает лучше всех жителей своего села или деревни. Вот только найти кандидатов на такую беспокойную, хлопотную работу бывает нелегко, тем более что сельский староста зарплату не получает, это чаще всего общественник, которому «больше всех надо».
Чтобы поднять статус сельских старост и в глазах односельчан, и на муниципальном уровне, среди сотрудников местных администраций, подмосковные депутаты решили передать им дополнительные полномочия: теперь старосты наделяются правом выступать в местные администрации с инициативными проектами по вопросам, которые имеют важное значение для жителей данного сельского населённого пункта.
По словам председателя комитета по местному самоуправлению Владимира Барсукова, к таким вопросам относятся: благоустройство территории, строительство детских игровых и спортивных площадок, клуба по месту жительства, устройство уличного освещения, работы по очистке прудов и водоёмов, приведение в порядок мест захоронения, организация праздников и фестивалей, реализация проектов в сфере охраны окружающей среды. Источником финансового обеспечения проектов могут стать средства бюджетов любого уровня, в том числе местного, а также собранные деньги самих сельских жителей.
"С целью повышения статуса старосты сельского населенного пункта наряду с вышеуказанным правом для них разработано удостоверение по единой форме, — отметил депутат.