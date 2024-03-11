02:42 (мск), источник: ТАСС

На Масленичной неделе в Москве ожидается комфортная и солнечная погода

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Погода на Масленичной неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется комфортной, солнечной и без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни погода будет вполне комфортная, солнечная и без осадков. В ночь на понедельник температура будет еще очень низкой, в Москве — минус 9−11 градусов, а по области — до минус 16 градусов. И уже завтра днем, после четырех дней с отрицательными температурами, будет около плюс 1−3 градусов, по области — от минус 1 до плюс 3», — сказал он, отметив, что еще ночью и утром воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, а повышение температуры начнется с изменением циркуляции, когда в дневное время теплый воздух начнет поступать с запада.

Во вторник западный теплый ветер повысит ночную температуру до минус 3−5 градусов, днем потеплеет до 3−5 градусов выше нуля, рассказал метеоролог, отметив, что «в дальнейшем опять произойдет небольшое изменение циркуляции», которое приведет к тому, что ночные температуры будут ниже, чем во вторник.

 Захарова рассказала, какой вопрос задали американские подростки на Фестивале молодежи в Краснодарском крае
"Почему принял огонь ВСУ на себя? Я подумал, что у меня три сына — есть продолжение рода. А у ребят — нет"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»