На Масленичной неделе в Москве ожидается комфортная и солнечная погода

«В ближайшие дни погода будет вполне комфортная, солнечная и без осадков. В ночь на понедельник температура будет еще очень низкой, в Москве — минус 9−11 градусов, а по области — до минус 16 градусов. И уже завтра днем, после четырех дней с отрицательными температурами, будет около плюс 1−3 градусов, по области — от минус 1 до плюс 3», — сказал он, отметив, что еще ночью и утром воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, а повышение температуры начнется с изменением циркуляции, когда в дневное время теплый воздух начнет поступать с запада.
Во вторник западный теплый ветер повысит ночную температуру до минус 3−5 градусов, днем потеплеет до 3−5 градусов выше нуля, рассказал метеоролог, отметив, что «в дальнейшем опять произойдет небольшое изменение циркуляции», которое приведет к тому, что ночные температуры будут ниже, чем во вторник.