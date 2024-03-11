03:07 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление и переменную облачность 11 марта

Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 11 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: AP 2023

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5.

В Московской области днем прогнозируют от −2 до +3 градусов, ночью похолодает до −8.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее, 7 марта, в европейской Службе по изменению климата Copernicus сообщалось, что февраль 2024 года стал самым теплым месяцем в мире за всю историю наблюдений. В публикации отмечается, что средняя температура воздуха в феврале составила 13,54 градуса Цельсия. Это, по подсчетам синоптиков, на 0,81 градуса больше среднего значения 1991−2020 годов и на 0,12 выше температуры февраля 2016-го, считавшегося самым теплым ранее.

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