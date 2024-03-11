Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление и переменную облачность 11 марта

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5.
В Московской области днем прогнозируют от −2 до +3 градусов, ночью похолодает до −8.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Ранее, 7 марта, в европейской Службе по изменению климата Copernicus сообщалось, что февраль 2024 года стал самым теплым месяцем в мире за всю историю наблюдений. В публикации отмечается, что средняя температура воздуха в феврале составила 13,54 градуса Цельсия. Это, по подсчетам синоптиков, на 0,81 градуса больше среднего значения 1991−2020 годов и на 0,12 выше температуры февраля 2016-го, считавшегося самым теплым ранее.