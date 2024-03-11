В центре европейской России прогнозируется сложное половодье

«Зима была очень снежной и неоднородной, было много морозных и много оттепельных дней, поэтому в начале марта запасы воды в снеге достигали 160−170%, а на Оке даже 170−190% от нормы. Осень была дождливой, поэтому водность верхнего метрового слоя почвы в бассейнах рек, на Оке и в Москве-реке составляет 110−130% от нормы. Поэтому нынешнее половодье прогнозируется сложным», — сказал он.
Вильфанд отметил, что сглаживающим фактором станет небольшой слой промерзания почвы, который составляет 10−15 см, местами 25 см. «Это немного, обычно глубина промерзания больше, до 50−60 см, а бывает и 80−90 см», — добавил он, отметив, что при этом прогнозируется заметное превышение максимальных уровней половодья.
По словам метеоролога, в Кашире средние многолетние значения уровня половодья будут превышены на 80−100%, в Серпухове — на 50−70%, в Коломне — на 50−70%.
Метеоролог также добавил, что уровень воды во время половодья, превышающий норму на 1−2 м, прогнозируется в Приволжском федеральном округе на реках Самара, Чапаевка и Иргиз из-за значительного промерзания почвы, которое приводит к низкой инфильтрации и сходу талого снега в реки.